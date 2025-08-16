Juntas Vecinales de Bariloche se organizan en defensa de un humedal

Un proyecto que está en evaluación el Concejo Municipal para cambiar el uso del suelo y habilitar el loteo de n predio vecino al arroyo Ñireco puso en alerta al Foro de Juntas Vecinales por el Ambiente, de Bariloche, que denunció que el lugar es en realidad una planicie de inundación y promover el asentamiento de viviendas en el lugar sería “estafar, mentir y engañar”.

En un terreno lindante la provincia construyó hace más de 20 años dos planes habitacionales (las 112 y las 150 Viviendas), cuyos moradores han sufrido desde 2004 innumerables problemas por deslaves e inundaciones. E incluso una demora de 17 años para poder escriturar.

Las Juntas que se organizaron en fecha reciente para vigilar el cumplimiento de las normativas urbanísticas y ambientales son 14 por ahora, e invitaron a sumarse a las demás. Pidieron asesoramiento a arquitectos y biólogos especializados en mallines para documentar una presentación pública en la que alertaron sobre el riesgo que corre el humedal del Ñireco, donde “se forma un laguna, con plantas acuáticas, y hasta se congela en invierno”.

Señalaron que lotear ese lugar, como pretendería una constructora privada, “es un despropósito”. La dirigente vecinal de las 112 Viviendas Corina Gómez expuso esta semana en el Concejo las implicancias del proyecto y dijo que los concejales “no estaban interiorizados” sobre el riesgo de urbanizar el lugar y “se quedaron atónitos”. Dijo que el proyecto por ahora no avanzó y continuarán los estudios técnicos.

Gómez le dijo a este medio que en sus viviendas, construidas y asignadas por el IPPV, experimentan problemas continuos de humedad, movimiento de la mampostería por el tránsito y que en invierno “sube el agua por las paredes, porque los terrenos está más bajos que el propio arroyo. Confió en que el Concejo pedirá todas las evaluaciones necesarias antes de definir, señaló que el plan en principio es para construir 49 viviendas y un salón de uso público, rellenos mediante, y fue terminante al señalar que no pueden autorizarse construcciones en el lugar.

Puso como ejemplo el poblamiento parcial del mallín ubicado en el kilómetro 12 de la avenida Bustillo y la situación de Valencia, en España, que sufrió hace poco una gran inundación, con pérdida de vidas, y la causa fue la construcción “en períodos secos” sobre terrenos que no eran geológicamente aptos.

La presentación de la juntas subraya que el proyecto que tiene en tratamiento la comisión de Gobierno y Legales del Consejo no incluye estudios de impacto ambiental, “ni fotos del homedal de rivera existente en el terreno, de suelos hidromórficos y en planicie de inundación”.