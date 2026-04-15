Karina Milei en Vaca Muerta: encabezará la entrega de la distinción Marca País a YPF

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, visitará la provincia de Neuquén para encabezar el acto en el que la empresa YPF será distinguida con la Marca País Argentina, en reconocimiento a su aporte estratégico al desarrollo energético nacional.

Karina Milei encabezará en Neuquén un reconocimiento a YPF

La presencia de Karina Milei en Neuquén le otorga centralidad política al evento, en una provincia clave por el desarrollo de Vaca Muerta, uno de los principales activos energéticos del país. El acto buscará destacar tanto el rol de YPF como empresa insignia como la proyección internacional del sector hidrocarburífero argentino.

La distinción Marca País Argentina se enmarca en una política de Estado orientada a posicionar a la Argentina en el escenario global, resaltando su identidad, sus tradiciones, su cultura y la calidad de sus productos y servicios. En este contexto, el reconocimiento apunta a instituciones que encarnan esos valores y contribuyen a fortalecer la imagen del país en el exterior.

Además de Karina Milei, participarán del acto Horacio Marín y Diego Sucalesca. También estará presente Zulma Reina. El marco normativo de la iniciativa está establecido por los decretos N.º 460/2021 y su modificatorio N.º 839/2024, que regulan su implementación y alcance.

Según el comunicado oficial, no está prevista la participación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por lo que se presume que, finalmente, no asistirá.