Karina Milei volvió a respaldar a Manuel Adorni: recorrió con el jefe de Gabinete un nuevo laboratorio

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, volvió este lunes a respaldar al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, al encabezar una recorrida por las instalaciones de la Unidad Operativa Centro de Contención Biológica de la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud (ANLIS) Malbrán, a la cual sumó al ministro de Salud, Mario Lugones.

La visita al citado lugar se dio en medio de los escándalos que tienen en foco a Adorni por la compra de departamentos y los vuelos al exterior. El funcionario nacional está investigado por presunto enriquecimiento ilícito en la Justicia federal. Hoy las acreedoras declararon en Comodoro Py.

Nuevo laboratorio: la recorrida donde estuvo Manuel Adorni

En el lugar donde asistieron los funcionarios funciona el primer laboratorio de Bioseguridad Nivel 4 (BSL-4) en salud humana de América Latina, lo que posiciona a la Argentina como líder regional en salud pública y fortalece la seguridad sanitaria y científica del país.

Por su parte, Lugones atraviesa un conflicto en el Ministerio de Salud por la falta de pago con las prestaciones de PAMI.

El nuevo laboratorio se integrará a la red mundial de laboratorios de máxima seguridad y será un centro estratégico para prevenir enfermedades emergentes de alto riesgo, así como para fortalecer la seguridad sanitaria a nivel nacional y regional.

La puesta en funcionamiento del BSL-4 y la instancia formativa a cargo de expertos de Health Security Partners (HSP) y del Programa de Colaboración en Biocustodia (BEP) del Departamento de Estado de los Estados Unidos consolidan una alianza estratégica entre la Argentina y los Estados Unidos.

También estuvieron presentes durante la actividad el secretario de Gestión Administrativa del Ministerio de Salud, Guido Giana; la directora de ANLIS Malbrán, Claudia Perandones; la jefa del Laboratorio de Bacteriología Especial del INEI, Mónica Prieto; la jefa del Servicio Antimicrobiano del INEI, Alejandra Corso; el director de la Unidad Operativa del Centro de Contención Biológica, Alexis Edelstein; y el asesor de la Dirección de ANLIS Malbrán, Juan Ignacio Mier.

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