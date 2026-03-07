Karina Milei impulsa un plan para formar militantes libertarios con la mira puesta en 2027

Con el objetivo de fortalecer la estructura política del oficialismo de cara a las elecciones de 2027, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, diseñó un plan para potenciar la formación de militantes y cuadros dirigentes dentro de La Libertad Avanza.

La iniciativa busca que las regionales provinciales del espacio puedan impulsar la formación de nuevos referentes políticos que, en el futuro, se conviertan en dirigentes capaces de ampliar la representación del partido y defender las ideas del presidente Javier Milei.

El plan de Karina Milei para formar militantes libertarios

Según trascendió, el proyecto contempla la creación de instancias formativas con la participación de integrantes del Poder Ejecutivo nacional. La propuesta apunta a “crear una comunidad” que nuclee a simpatizantes y militantes del espacio libertario, integrándolos a través de actividades políticas y sociales.

Entre las herramientas previstas se encuentra la apertura de un canal de capacitación que incluirá charlas, debates y cursos con la participación de ministros y referentes del oficialismo. El objetivo es consolidar el perfil “anti casta” de los militantes y reforzar su formación ideológica.

Si bien ya existen algunas experiencias en marcha —especialmente en la Provincia de Buenos Aires— el plan también contempla avanzar en iniciativas similares en la Ciudad de Buenos Aires, un distrito clave para el oficialismo en los próximos desafíos electorales.

Las autoridades nacionales del partido trabajan además en unificar criterios y centralizar la metodología de estas instancias formativas, con la intención de ordenar y sistematizar la capacitación tanto de la militancia activa como de quienes buscan acercarse al espacio.

El proyecto que impulsan los equipos políticos vinculados a Karina Milei podría estar listo a mediados de este año, en un contexto en el que el oficialismo comienza a delinear su estrategia territorial con la mirada puesta en consolidar el armado político rumbo a 2027.