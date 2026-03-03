La defensora del Pueblo pidió acciones por la violencia en apertura de sesiones de Bariloche

En el acto de apertura de sesiones de Bariloche se vivieron episodios de violencia. Hubo golpes, empujones y gritos. Foto: Chino Leiva

Los hechos de violencia registrados este lunes en la apertura de sesiones del Concejo Deliberante de Bariloche, mientras pronunciaba su discurso el intendente Walter Cortés, motivaron la recomendación de la defensora del Pueblo, Mariana Minuth, para que se reúnan pruebas y evalúe una denuncia penal.

El episodio más grave fue el golpe de puño de una persona, vinculada al oficialismo, contra un referente de los vecinos que cuestionan el desarrollo del cerro Catedral, que quedó registrado en videos y fotografías del público; pero también hubo una mujer lesionada en el tabique, quien luego se desmayó. Además de empujones, gritos y agresión verbal cruzada entre manifestantes y funcionarios que se encontraban en el interior del gimnasio municipal 5, ante la presencia policial que no intervino de manera preventiva.

La defensora presenció la apertura de sesiones y en luego de los incidentes, emitió la primera “recomendación” del año, que es la potestad que tiene sin ser vinculante.

La policía intervino de manera tardía y retiró a la persona agredida del acto de apertura de sesiones en Bariloche. Foto: Chino Leiva

Minuth relató que al predio del gimnasio llegaron dos colectivos, uno de la empresa Mi Bus y otro de Teleférico Cerro Otto, y una traffic, trasladando manifestantes “identificados con el gobierno municipal, simpatizantes del intendente municipal Walter Cortés” y que también había “manifestantes autoconvocados, algunos de ellos pertenecientes a juntas vecinales de la ciudad, que protestan por la situación del vertedero municipal y en contra del proyecto de desarrollo urbano ambiental cerro Catedral”.

Según la defensora “desde el inicio se vivió un momento de tensión dada la presencia de por lo menos 15 efectivos policiales que increparon y examinaron las pertenencias del público que quería ingresar”.

Una mujer sufrió un desmayo en la apertura de sesiones de Bariloche y fue asistida por Protección Civil. Foto: Chino Leiva

En la medida administrativa, la defensora recomendó al presidente del Concejo Municipal, Gerardo Del Río, que “adopte las medidas y diligencias en carácter urgente, recolectando todo el material indiciario correspondiente (grabaciones, testigos, etc.) que permita evaluar la interposición de denuncia penal correspondiente en base a las agresiones de público conocimiento”.

La medida está dirigida a Del Río porque la apertura de sesiones fue un acto oficial del cuerpo Deliberante, que luego de un cuarto intermedio regresó a su sede formal y sesionó, donde los hechos de violencia llevaron parte de la sesión.

También Minuth recomendó a Del Río y al intendente que a futuro “garanticen los mecanismos de seguridad correspondientes a fin de evitar nuevos episodios de violencia, y para salvaguardar la correcta institucionalidad, prolijidad y espíritu democrático que caracterizan a los actos públicos de esta naturaleza”.

Funcionarios y concejales también intervinieron con discusiones en medio de la situación violenta en la apertura de sesiones de Bariloche. Foto: Chino Leiva

También les pidió a ambos dirigentes del PUL y líderes de dos poderes del Estado municipal, “la toma de conciencia con relación a la responsabilidad institucional y política en el mantenimiento de la paz social, el diálogo, el respeto y la normal convivencia democrática”.

A Cortés le recomendó además que “investigue e inicie los sumarios o expedientes administrativos» para determinar si las agresiones fueron propinadas por empleados o funcionarios municipales, según señalan los vecinos autoconvocados. Agrega que de comprobarse, se deberían iniciar procedimientos disciplinarios y adoptar medidas que podrían llegar a la desvinculación.