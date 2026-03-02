Cortés anunció obras para Bariloche y dejó definiciones del basural y el cerro Catedral: hubo incidentes

Con un pormenorizado repaso de las tareas del 2025, el anuncio de una batería de obra pública para este año, referencias a la situación del basural, el cerro Catedral y la revisión de la Carta Orgánica Municipal, el intendente de Bariloche, Walter Cortés, dejó habilitadas hoy las sesiones ordinarias del Concejo Deliberante en un ambiente marcado por la tensión entre manifestantes.

El lugar elegido para que Cortés emita su discurso fue el gimnasio municipal 5, ubicado en el oeste de la ciudad y el mandatario se extendió más de 1:30 horas en su discurso, que leyó mayoritariamente, aunque también tuvo mensajes improvisados donde habló de su origen peronista, invitó a la gente a casarse en el Centro Cívico y relató situaciones vinculadas a las gestiones de gobierno.

Había expectativa con definiciones por las elecciones para la revisión de la Carta Orgánica, que debe salir con una ordenanza aunque el oficialismo prepara el proyecto de convocatoria, sin embargo Cortés no hizo anuncios en este sentido. Se refirió a la decisión que se tendrá con esa reforma para el futuro, la que consideró que “tiene que sacarnos del estancamiento” y reiteró algunas premisas de “darle dinamismo al Estado”, agilizar el tratamiento de proyectos en el Concejo, “fortalecer los controles” y que “se escuche lo que el pueblo quiere”.

Cortés habló por más de una hora y media en la apertura de sesiones de Bariloche. Foto: Chino Leiva

“Solo quiero ordenar nuestro cerro Catedral”

Otro de los temas a los que Cortés dedicó un tiempo es el cerro Catedral y el debate del desarrollo. “Solo quiero ordenar nuestro cerro Catedral”, insistió y dijo que la villa del cerro “creció con improvisación, está lleno de excepciones para construir”, sin servicio de saneamiento, algo a lo que quiere “ponerle fin” con un nuevo ordenamiento.

Indicó que el plan de desarrollo del cerro busca “recuperar el mando, que el municipio ponga las reglas” y respondió a las críticas: “A los que intentan frenarnos con miedo les digo que la tierra es y será de Bariloche, queremos que el Catedral deje de ser en beneficio de unos pocos y pase a ser para todos”, alentó y enumeró que la municipalidad obtendrá cánones, tasas, recaudará con habilitaciones: “No venimos a regarlarle nada a nadie”, enfatizó.

Manifestantes con carteles en defensa del cerro Catedral. Foto: Chino Leiva

Tumulto, violencia y un discurso que no se detuvo

Cuando Cortés comenzó a hablar se generó un tumulto seguido de situaciones agresivas en la parte trasera del gimnasio. Un manifestante en defensa del cerro Catedral fue víctima de un golpe de puño propinado otro hombre que acompaña la gestión municipal, lo que motivó de manera tardía la intervención policial, que retiró a la víctima de la agresión.

La policía intervino de manera tardía y retiró a la persona agredida del acto de apertura de sesiones en Bariloche. Foto: Chino Leiva

El intendente no detuvo su discurso ni hizo mención a lo ocurrido, por eso el concejal opositor Leandro Costa Brutten (Incluyendo) se acercó al atril desde donde hablaba para “responsabilizarlo” por la violencia. Tras el acto, Cortés dijo a este diario que no vio lo que ocurría y señaló que “siempre hay maldadosos”.

Más allá de la tensión de la parte trasera del gimnasio, el intendente continuó con un pormenorizado repaso de las actividades realizadas área por área el año pasado. “Bariloche vive una transformación muy profunda”, diagnosticó Cortés quien enfatizó que todas las obras realizadas se hicieron “con recursos propios”.

Costa Brutten se acercó al atril y «responsabilizó» al intendente por la situación violenta en el acto. Foto: Chino Leiva

Anuncios para el 2026: una larga lista de obras

Para este 2026 afirmó que se completará el pavimento del camino viejo al cerro Catedral, que une las avenida Bustillo y Carlos Bustos; además se completará la calle Los Tordos, una arteria que descomprimirá el oeste.

En el este confirmó la continuidad de calle Brown hacia la barda, ocho cuadras de la calle Montelindo; también pavimentará la calle Campichuelo que permitirá unir con Cacique Prayel también parte del plan; y en los barrios del Alto anunció que llegará el pavimento a las calles troncales del barrio Nuestras Malvinas, Frutillar y Nahuel Hue, como lo son Soldado Olavarría Luckman y Charcao, además de las colectoras entre las dos rotondas del Alto.

El intendente dijo que comenzaron a trabajar las máquinas para el primer natatorio olímpico y al lado construirá una piscina menos profunda para la recreación de la población; y anunció el inicio de un gimnasio en el barrio Arrayanes; dársenas de colectivos en la avenida Bustillo; un acceso y desvío de la Ruta 40 al barrio El Pilar; un puento en el arroyo Gutiérrez; un gimnasio en el kilómetro 7 ; además de garitas de colectivos, nuevas plazas y baños públicos en las playas.

Funcionarios y público que llegó para acompañar a Cortés arengaban al intendente. También había manifestantes con críticas a la gestión. Foto: Chino Leiva

“Hacemos obras con recursos propios porque un municipio que se administra con responsabilidad, que invierte en obras. Creemos que el municipio no se construye con promesas si no con trabajo”, enfatizó Cortés, alentado y arengado por funcionarios y público que exhibía prolijos carteles de apoyo.

En materia de empleo, Cortés dijo que es prioridad “promover la creación de trabajo, fomentar el emprendedurismo y capacitar a la gente para el mundo del trabajo” y advirtió a los empresarios, señalando a los referentes de la Cámara de Comercio presentes entre el público, que “el que tome mano de obra de afuera le vamos a cerrar el negocio”.

También ratificó -como dijo en una entrevista con RÍO NEGRO el mes pasado- que próximamente saldrá el sorteo de los primeros 520 lotes con servicios que surgieron de la plusvalía y acuerdos con desarrolladores inmobiliarios en el contexto de la emergencia habitacional.

“Le pongo todas las ganas para que esto salga”

Cortés dedicó varios minutos a hablar de la situación del vertedero y el proyecto de licitación que presentó a fines de diciembre para “hacer un cambio de paradigma de pasar de un basural a cielo abierto a un relleno sanitario”. Dijo que la solución de esa problemática es uno de los temas centrales: “No crean que no me he movido por esto. Le pongo todas las ganas para que esto salga”, señaló aunque de inmediato remarcó que es “difícil” porque “nadie quiere nuestra basura”.

Puso el foco en la necesidad de reciclar y separar los residuos y acusó que el basural “se prende fuego porque alguien lo prende”. En este sentido, públicamente dijo tener pruebas de empleados municipales con bidones, que fueron aportadas a la Justicia junto con una denuncia penal “Vamos a ir a fondo con eso porque el vertedero no se prende solo, lo prenden”, afirmó.

Entre el público había carteles que pedían por el cierre del basural y algunos manifestantes luego abrieron una enorme pancarta en la calle y arrojaron bolsas de residuos junto a la avenida Bustillo, en señal de protesta.