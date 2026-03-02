Un conductor de Bariloche superó el máximo que mide el alcoholímetro: fue infraccionado

Los controles de alcoholemia terminan con autos retenidos en caso de dar positivo en Bariloche. Foto: Gentileza Municipalidad

Un conductor de Bariloche superó el máximo permitido del alcoholímetro, de 3 gramos por litro de sangre, que mide el nivel de alcohol en sangre en los controles viales de rutina los fines de semana.

El municipio informó los controles realizados el fin de semana y destacó la situación del conductor como «alarmante».

El conductor que superó los 3 g/l fue retenido en un operativo en la calle Libertad, a pocos metros del Centro Cívico. «Este hecho registró un nivel de alcohol en sangre extremadamente riesgoso, que pone en peligro no solo la vida de quien conduce, sino también la de terceros y de toda la comunidad que circula por la vía pública», alertó la comuna.

El caso de alcoholemia positiva extremo fue uno de los 17 conductores infraccionados en los controles del fin de semana que realiza el área de Tránsito municipal junto a la Policía de Río Negro.

El intendente Walter Cortés señaló este lunes en su discurso de apertura de sesiones que en el 2025 se labraron 817 actas por alcoholemia positiva y se produjeron 2.859 acarreos de vehículos infraccionados por distintos motivos.

Los datos de este fin de semana indican que se confeccionaron un total de 41 actas de infracción. De ese total, 17 correspondieron a alcoholemia positiva; 15 a falta de documentación obligatoria; 4 a conductores que se dieron a la fuga; y 5 a otras infracciones contempladas en la normativa vigente.

En el marco de los controles, se retuvieron 33 vehículos, entre ellos 29 automóviles y 4 motocicletas, como parte de las medidas preventivas adoptadas para garantizar el cumplimiento de las normas.

Durante el fin de semana se fiscalizaron aproximadamente 410 vehículos.

«Desde el municipio se remarca con preocupación este tipo de situaciones y se insiste en un mensaje claro: si se consume alcohol, no se debe conducir. La combinación de alcohol y volante es una de las principales causas de siniestros viales y sus consecuencias pueden ser irreversibles. La prevención y la responsabilidad individual son fundamentales para cuidar la vida», indicó la comuna al difundir los datos

