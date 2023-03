La grieta política ahora gira en torno a “neuquinizate” para el 16/4

“Neuquinizate” es una palabra que forma parte de la campaña del partido Comunidad que impulsa como candidato a gobernador al único diputado nacional por el MPN Rolando Figueroa.

Siete partidos, entre ellos el Movimiento Popular Neuquino presentaron recursos ante la Justicia Electoral Provincial para impedir el uso del logo con el mapita y de la palabra por parte de Figueroa. El argumento es la facultad que se arrogan para decir si su uso puede hacer confundir a los electores y votar a ese partido cuando en realidad querían votar a otro.

En la última audiencia ante la jueza electoral provincial Alejandra Bozzano quedó en claro que el uso del mapita puede pasar pero no de la palabra.

No hubo una decisión y, en trámite paralelo, hay un recurso de apelación ante la justicia federal.

Juan Kairuz de Unión de los Neuquinos, UNE, sostuvo que la palabra no guarda relación con el nombre de ese partido aunque podrían relacionarlo. María Laura Du Plessis, del MPN, admitió que la palabra la usó el partido en 2021, cuando fue electo Figueroa, y por eso impugnó la utilización al razonar que “puede inducir a confusión del electorado”. Ratificó que el planteo es con la palabra y no con el logo, el del mapita.

Silvaña Reñones, de Unión Popular Federal, dijo que busca “preservar al electorado para que no sea inducido al error de captar votos” y se basó en que la ley 716 dice que cuando se inscribe un partido no se debe presentar a equívocos. Rodrigo Arenas del MID expuso que “el partido nuevo no puede hacer propios ni argumentos ni emblemas ni nombre del partido de origen”.

Claudio Pinilla del partido Siempre agregó otro condimento porque dijo que el partido de Gloria Ruiz (Desarrollo Ciudadano) usa los mismos colores que el que fue de Andrés Peresssini. Marcelo Aragones del Frente Nuevo Neuquén y Martín Guzmán del partido Iguales adhierieron a impugar la palabra.

Juan Federico Mendez de Desarrollo Ciudadanose basó en que hay un trámite en la justicia federal y que “quienes perdieron en sede federal se presentan (en la justicia provincial) con similares argumentos”. En relación con la confusión enrostró que Siempre no lleva candidato a gobernador.

Mariana Valdebenito de Comunidad -el sello de Figueroa- le cuestionó a Reñones quien había dicho que la palabra había sido inventada por el MPN. “Es una creación de un grupo de personas seguidoras de Figueroa” y que “la palabra no está registrada en el fuero federal”. Sostuvo:”Se subestima al electorado al decir que se lo induce a la confusión”. Adujo que no es el objetivo de usar la palabra Neuquén y que el hecho de que el MPN use el mapita sería una situación similar.

Marcelo Bages del Frente Grande negó que la palabra induzca a confundir al electorado y que “la gente asocia al MPN con el mapa pero no con dicha leyenda que no ha sido registrada”.

Damián Canuto del PRO quiso poner claridad al indicar que se resuelva el tema del logo, del mapita, ya reconocido en el fuero federal y no el neologismo polémico y adhirió a la postura Gisselle Stillger de Arriba Neuquén.

Es uno de los temas que aún debe resolver la justicia electoral provincial y se insistió que aún hay un trámite en marcha en el fuero federal.