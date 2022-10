La Iglesia salió a pedir “soluciones pacíficas” para resolver el conflicto de Villa Mascardi

El Obispo de Bariloche, Juan José Chaparro, junto a los pastores Narciso Weiss, de la Iglesia Luterana Unida, y su par Maximiliano Heusser, de la Iglesia Evangélica Metodista Argentina, salieron este martes a pedir “soluciones pacíficas” para resolver el conflicto de Villa Mascardi.

También, plantearon que es “indispensable llevar adelante lo más pronto posible el relevamiento territorial que fija la ley 26.160 (de comunidades indígenas), que viene siendo prorrogada una y otra vez”.

“Vemos con mucha preocupación lo que está sucediendo en la zona de lago Mascardi, con la comunidad Lafken Winkul Mapu”, indicaron en un comunicado, que difundieron el Obispo y los dos pastores.

Pocas veces la Iglesia se ha referido al conflicto en Villa Mascardi, que se originó por las usurpaciones consumadas a finales de 2017 y que se extendió hasta la fecha. Aunque según el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, las usurpaciones quedaron sin efecto tras el desalojo ejecutado por fuerzas federales este martes desde primera hora de la mañana.

“Esta situación pone en evidencia, en primer lugar, las dificultades de las autoridades en establecer canales de diálogo en la búsqueda de acuerdos que faciliten la resolución de conflictos”, afirmaron Chaparro, Weiss y Heusser.

“En segundo lugar, pone en evidencia las dificultades que tiene el Estado nacional, así como el Estado provincial para cumplir con las leyes que propiciarían la resolución de esta situación y la de tantas comunidades originarias a lo largo del país”, sostuvieron.

“Vemos indispensable llevar adelante lo más pronto posible el relevamiento territorial que fija la ley 26.160, que viene siendo prorrogada una y tra vez. En el mismo sentido, es imperativo el cumplimiento de nuestra Constitución nacional en su artículo 75, inciso 17, que establece el reconocimiento de las comunidades indígenas, como así también el otorgamiento de tierras aptas y suficientes para su desarrollo”, plantearon.

los males del racismo

Plantearon que “las personas de fe no podemos dejar de advertir que la violencia en los reclamos no es una manera acertada de hacerlo. Como tampoco lo es la violencia del Estado al desoír los reclamos y no brindar soluciones en tiempo y forma”.

“Como personas de fe, tampoco podemos dejar de advertir que muchas veces los males del racismo, la xenofobia y el prejuicio sobre los demás se establecen en medio nuestro. El evangelio de Jesús nos llama a poder encontrarnos en el camino con otros y otras en la búsqueda de un tiempo distinto y mejor, donde la paz sea el fruto de la justicia y no el resultado de la opresión de los poderosos sobre los más débiles”, señalaron.

“Exhortamos a las autoridades nacionales y provinciales a buscar soluciones pacíficas y justas”, solicitaron. “Exhortamos a las personas de fe y a toda persona de bien, a no caer en los discursos manipuladores que nos proponen el racismo, la xenofobia y el prejuicio”, sostuvieron.