La jueza negó haber aportado para la campaña de Juntos por el Cambio en Neuquén

La jueza de ejecución penal de Neuquén, Raquel Gass, aseguró ayer frente a la consulta de Diario RÍO NEGRO que no aportó dinero para financiar la campaña de Juntos por el Cambio en las elecciones del 16 de abril. La alianza había incluido su nombre y CUIT en el listado de donaciones privadas que informó a la justicia electoral y le había adjudicado dos transferencias: una de 100.000 pesos hecha el 3 de marzo y otra por 200.000 el 29 del mismo mes.

El informe sobre ingresos y gastos de campaña es un requisito que la ley electoral 3053 le exige a todas las agrupaciones y deben presentarlo dentro de los 60 días posteriores a la elección. En el caso de Juntos por el Cambio, la alianza declaró haber utilizado unos 7,8 millones de pesos que provinieron de un listado de 20 aportes económicos de empresas y particulares.

«No hice ningún aporte y entiendo que lo van a rectificar», fue la respuesta que dio ayer la magistrada. El artículo 233 de la Constitución de Neuquén indica que «los jueces y demás funcionarios del Poder Judicial no podrán intervenir directa ni indirectamente en política, ni ejecutar actos semejantes que comprometan la imparcialidad en sus funciones».

Gass es hija del diputado César Gass, quien logró su reelección en abril y a quien ahora le atribuyen haber hecho el aporte.

«Me sorprendió ver la publicación porque quien se había comprometido a hacer la donación era César, él había quedado en hacer el depósito porque era candidato», dijo ayer a este diario Pablo Cervi, quien fue la principal figura de la campaña como postulante a gobernador.

Afirmó que debió ser «un error al registrarlo» y aseguró que los apoderados de Juntos por el Cambio presentarán una corrección en el juzgado electoral que conduce Matías Nicolini.

Raquel Gass no necesita sumar nuevas polémicas, pues tiene abierto un proceso de jurado de enjuiciamiento por haber extraditado erróneamente a uno de los condenados por el asesinato del policía Víctor Garro, ocurrido en Añelo en 2014.

El listado de aportantes que presentó Juntos por el Cambio en la justicia electoral.

«Un manejo personal»

Ayer el responsable económico de la campaña de Juntos por el Cambio, Gastón Córdoba, reiteró que quien hizo los aportes por 300.000 pesos fue el diputado y que «por un manejo personal» se terminó registrando la transferencia a nombre de su hija. «Fue un error humano», planteó y sostuvo que se haría la rectificación con un escribano y que se adjuntarían las declaraciones juradas, algo que hasta ayer no había sucedido.

El informe de la alianza justamente no incluyó estos documentos donde las personas físicas o sociedades comerciales ratifican haber sido quienes hicieron la contribución económica como sí lo hicieron otros partidos que entregaron sus rendiciones como el Movimiento Popular Neuquino o Comunidad.

La justicia provincial electoral no audita los informes de campaña, como sucede en el fuero federal, y el no presentarlos ya no es causal de caducidad para los partidos. Con la modificación de la ley electoral que se hizo en 2016, por no rendir cuentas solo se paga una multa económica.

Oscila entre los 250 y 1.000 módulos electorales, que a valores de este año serían entre 70.500 y 282.000 pesos.