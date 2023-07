El MPN gastó más que Comunidad en la campaña para las elecciones a gobernador de Neuquén

El Movimiento Popular Neuquino fue el partido que más dinero destinó en la campaña para las elecciones del 16 de abril en las que su candidato a gobernador, Marcos Koopmann, cayó a manos de Rolando Figueroa de Comunidad. El partido provincial disputó todas las categorías y declaró en la justicia electoral haber recibido aportes por 36,1 millones de pesos y haber gastado igual suma para costear su competencia.

Fue uno de los siete que cumplieron el plazo de 90 días que dispone la ley 3053 para que las agrupaciones rindan cuentas sobre cómo financiaron sus campañas.

En el listado incluyó más de 300 aportes privados de un rango entre 5.000 pesos y un millón que provinieron de personas físicas, muchas de ellas funcionarias de la provincia o municipios, y varias empresas. El más generoso fue el de Meliyal SA, una sociedad de actividades inmobiliarias cuyo socio principal es Gerardo Salvadó. Le siguió muy cerca en monto el aporte de Multispace SA por 900.000 pesos.

El informe incluye varias sociedades vinculadas con la salud privada como el de Health Tech Neuquén SA por igual suma, el de Tekhne SA de 600.000 y Equipamientos Médicos del Neuquén SRL por 200.000.

También hay aportantes en el rubro de la construcción y equipamiento como Mapivial Equipos SRL con 500.000, Saycon SRL de 300.000 pesos, Constructora Limay de 300.000, Ecogestión SRL por 200.000 al igual que Codam SA y Saiquen Construcciones, además de Roque Mocciola SA y RJ Ingeniería por 100.000 cada una, entre varias otras.

Entre los aportes de personas físicas, el más alto fue el que hizo el propietario de Lavandería Industrial de Neuquén (LIN) por 600.000 pesos. El director de Leben Salud, Alejandro Schroeder, hizo una contribución por 120.000, mientras que sus hermanos Juan Carlos y Roberto, vinculados también a medios y bodegas de la región, donaron 150.000 cada uno.

El partido declaró gastos por un monto casi igual al de los ingresos que incluyeron papelería, pauta digital, publicidad, viandas, combustible y movilidad. La agencia Arte & Maña se llevó unos 24 millones, mientras que Aura Advertising cobró por pauta digital otros 2,4 millones.

Los candidatos invirtieron mucho en cartelería callejera y generaron un efecto saturación. Foto: archivo Matías Subat.

Empresas y dirigentes financiaron a Comunidad

La campaña electoral de Comunidad, el partido que llevó a la gobernación a Rolando Figueroa el 16 de abril, se financió con más de 22,2 millones de pesos de 44 aportantes privados, muchos de ellos dirigentes políticos y un número menor de empresas privadas.

La agrupación, que obtuvo su reconocimiento definitivo este año para competir en la elección provincial, llevó lista para la gobernación, las 35 bancas de diputados y la mayoría de las intendencias. Y si bien fue la que ganó, fue apenas la tercera más cara, según declaró en la justicia electoral: el Frente de Todos presentó una rendición de gastos por más de 24 millones.

El listado de donaciones informado por Comunidad va desde los 10.000 pesos que transfirió Fabián Dovis, presidente de la constructora Ríos del Norte SA, a los 620.000 que pusieron, cada una, las empresas Servicios Tecon SRL (de logística) y Die Zukunft SA (financiera). En ambas está involucrado Maximilian Diez, un conocido empresario de Neuquén que administra varias sociedades, muchas de ellas junto a su hermano Martín. Una tercera firma en la que también tiene participación también aportó: la distribuidora de alimentos Peñi Mari SA hizo dos donaciones, una por 350.000 pesos y otra por 270.000.

Otro empresario, Santiago Campos Jerez, de la empresa de servicios petroleros Huinoil SA, le aportó 420.000 pesos. El propio Rolando Figueroa contribuyó con 500.000 pesos, mientras que Jorge Alberti, Norma Capiet, Sebastián Acosta, Sergio Gonzalo Pereyra y Emiliano Mossotti aportaron 600.000 cada uno.

Comunidad rindió gastos totales por casi el mismo monto que los ingresos. El grueso se lo llevó la agencia de publicidad Flacma SRL, alrededor de 16 millones, mientras que por pauta digital pagó a Quarq SA 1,6 millones.

La justicia provincial electoral no audita los informes, como sucede en el fuero federal, y la no presentación no es causal de caducidad para los partidos. Con la modificación de la ley electoral que se hizo en 2016, por no rendir cuentas solo se paga una multa económica. Oscila entre los 250 y 1.000 módulos electorales, que a valores de este año serían entre 70.500 y 282.000 pesos.

Además del MPN, Comunidad, el Frente de Todos, Juntos por el Cambio y Cumplir, presentaron informes de campaña Kolina, que actuó de colectora de Ramón Rioseco, el partido municipal Confluencia Neuquina y el Movimiento al Socialismo. Este último presentó una hoja donde declaró gastos e ingresos por cero pesos.

Una jueza aportó a la campaña de Juntos por el Cambio

La alianza Juntos por el Cambio, que postuló a Pablo Cervi como gobernador y llevó candidatos a intendente en diez localidades que votaron el 16 de abril declaró haber recibido aportes por 7.860.379 pesos.

El detalle que presentó en la justicia electoral indica que fueron 30 donaciones de financistas privados entre los que hubo personas físicas y algunas empresas. Quien más colaboró fue el propio Cervi, quien transfirió a su nombre, según el listado presentado por la alianza, casi 3 millones de pesos.

Sin embargo, los aportes más llamativos fueron dos que hizo la jueza de ejecución penal de la provincia, Raquel Gass, quien donó 100.000 pesos el 3 de marzo y otros 200.000 el 29 del mismo mes. La magistrada es hija del diputado de Juntos por el Cambio, César Gass, quien obtuvo su reelección el 16 de abril.

Más allá del vínculo familiar que explicaría por qué quiso contribuir en la campaña, ¿estaba habilitada para hacerlo? El artículo 233 de la Constitución de Neuquén indica que “los jueces y demás funcionarios del Poder Judicial no podrán intervenir directa ni indirectamente en política, ni ejecutar actos semejantes que comprometan la imparcialidad en sus funciones”.

Gass ya se vio envuelta en una polémica anterior: tiene abierto un proceso de jurado de enjuiciamiento por haber extraditado erróneamente a uno de los condenados por el asesinato del policía Víctor Garro en Añelo, ocurrido en 2014.

Su aporte fue el segundo más elevado detrás del de Cervi y equiparó el monto que hizo Marcelo César Monge, quien integró la lista de diputados provinciales.

La campaña de Cervi también declaró una cesión de carteles publicitarios que le hizo Pintegralco para colocar afiches en Neuquén, Plottier, Zapala, Chos Malal y Cipolletti por un año. También le donaron dinero las empresas Mauad SRL (1 millón), Sahiora SA (200.000), Dos Arroyos SA (250.000), Sacatuc SRL (250.000) y Comaseg SRL (100.000), entre otras.

Gerardo Salvadó, quien donó un millón al MPN vía una sociedad, aquí lo hizo a nombre propio por 100.000 pesos.

Los gastos que declaró casi igualaron los ingresos: 7.855.525 pesos.

La de Eguía fue la campaña más austera, según declaró en su rendición. Foto: archivo Matías Subat.

La lista del Frente de Todos y la empresaria que ayudó el ENIM

El Frente de Todos tuvo la que probablemente fue su peor performance electoral el 16 de abril, pese a que desplegó una de las campañas más costosas, según se conoció por lo que declararon los partidos en la justicia electoral.

La alianza que llevó a Ramón Rioseco como candidato a gobernador y que disputó la intendencia de 23 localidades que votaron en simultáneo, declaró haber recibido aportes por 24.713.175 pesos y un número similar de gastos.

En el listado que presentó hay 33 donaciones privadas, casi todas de personas físicas. La principal financista de la campaña fue Ana María Niño, quien le transfirió a la alianza kirchnerista 10,1 millones de pesos a través de tres aportes. Se trata de una de las referentes de Lahue SRL, empresa de servicios petroleros radicada en Cutral Co. El Concejo Deliberante de la ciudad le aprobó en diciembre del 2022 un crédito del ENIM de 42 millones de pesos para la compra de maquinarias y renovación de equipos.

Detrás de la generosa contribución de Niño se ubicó la que hizo el partido de Rioseco, El Frente y la Participación Neuquina, con 5,4 millones de pesos, y la del publicista Carlos Tiscornia, por 2 millones.

Entre las empresas u organizaciones aportantes también figuran 600.000 pesos de la Mutual de Empresarios de la Región Centro (Merece) y 300.000 de Diarco SA.

Los dirigentes del espacio y candidatos como Darío Martínez, Darío Peralta, José Rioseco y Teresa Rioseco aportaron entre 500.000 y 400.000 pesos cada uno.

En gastos, el Frente de Todos declaró 24.192.448 pesos de los cuales más del 99% fueron para Carlos Tiscornia, de la agencia Magma Comunicación.

La campaña de Cumplir

La campaña menos costosa, según los informes presentados en la justicia electoral, fue la del partido Cumplir que tuvo a Carlos Eguía como candidato a gobernador. La agrupación fue también una de las que menor cantidad de intendencias disputó, un total de ocho, por lo que necesitó de un menor despliegue territorial.

El informe que presentó indica aportes por 440.000 pesos en total. Se trata de seis donaciones de cuatro personas físicas, todas vinculadas al espacio político. La apoderada y electa diputada por Cumplir, Brenda Buchiniz, aportó en total 190.000 pesos. Le siguió en contribuciones la esposa de Eguía, Cecilia Lastreto, con 100.000 pesos, y el contador Mariano Alberto Perrotta con igual cantidad. El candidato a concejal Julián Romero destinó 50.000 pesos para la campaña.

En la columna de gastos, el partido declaró 416.245 pesos en imprenta y gastos administrativos y de la AFIP.