La Legislatura habilita la reelección indefinida en la presidencia del TSJ de Neuquén

Mazieres conduce el tribunal hace dos años consecutivos. Ese era el tope que fijaba la norma vigente. Foto Florencia Salto.

La Legislatura de Neuquén abrió la puerta para que el vocal o la vocal que ocupe la presidencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) sea reelecto indefinidamente en el cargo.

La comisión de Asuntos Constitucionales dio despacho por unanimidad al proyecto que reforma el artículo 36 de la ley orgánica del Poder Judicial que fijaba la rotación obligatoria y limitaba la posibilidad de repetir.

El tema avanzó a ritmo de Fórmula 1. El lunes 10 de agosto el diputado radical César Gass presentó la iniciativa. Esa misma semana tomó estado parlamentario y ayer se discutió y aprobó su pase al recinto. Está en condiciones de sancionarse en la próxima sesión.

El legislador no forma parte del oficialismo, ni de los bloques aliados, pero obtuvo rápidamente el apoyo que necesitaba.

A simple mayoría

El TSJ tiene cinco integrantes y anualmente rotan la presidencia. En 2023 todo cambió: el propio tribunal envió un proyecto a la Legislatura que habilitaba la reelección, por simple mayoría, pero con restricciones. Permitía repetir por un período en forma consecutiva, no pudiendo volver a ser electo ninguno de ellos hasta que todos hayan ejercido, salvo que alguno manifestara su voluntad de no hacerlo.

El texto final fue obra del actual presidente, Gustavo Mazieres. Su par, Germán Busamia, lo objetó por que consideraba que no respetaba la Constitución provincial. El artículo 239 dice que la presidencia «se turnará anualmente».

Con la reforma aprobada reeligió la vocal Soledad Gennari, primero, y Mazieres, después.

El proyecto de Gass borra todas las barreras. La nueva redacción indica que el tribunal elegirá a su presidente por simple mayoría entre sus integrantes.

Establece que: «la elección se hará en diciembre de cada año y la presidencia se ejercerá por un período anual. En el mismo acto se designará a quien deba sustituirlo durante ese lapso en caso de ausencia o impedimento transitorio. Si tal situación es definitiva, se procederá al nombramiento inmediato de su reemplazante».

Los fundamentos enfatizan en que se respeta la «voluntad del constituyente, sin crear trabas o requisitos ajenos al texto constitucional».

Limitar el gobierno de otro poder

En el debate de ayer, el diputado oficialista Francisco Lepore (Avanzar) sostuvo: «yo estoy de acuerdo con este proyecto, sobre todo por qué creo que es un error que mediante una ley uno de los poderes del Estado limite el gobierno de otro poder del Estado».

Ernesto Novoa, jefe del bloque Comunidad, también apuntó a la «autonomía» del tribunal para elegir sus autoridades.

Antes de votar el despacho la diputada del MPN, Ludmila Gaitán, blanqueó que la reforma implicaba darle aval a la reelección indefinida. «Yo (podría) ser 20 años presidenta del tribunal», preguntó en la comisión para comprobar si había entendido bien. «Se elijen anualmente», respondió Gass.

La legisladora planteó que la Constitución habla que el cargo se «turna» y que eso debería quedar en la ley. Para el legislador del PRO, Damián Canuto, la forma en que se garantiza la alternacia es «que haya elección» cada año dentro del órgano colegiado.

Este cambio permitirá incluso que Mazieres continúe como presidente en 2027. Si lo hace estará al frente de la Junta Electoral el año en que Neuquén elige gobernador, vice, renueva la Legislatura, todas las intendencias y concejos deliberantes.