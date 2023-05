La mesa de diálogo por el conflicto mapuche en Villa Mascardi ya tiene fecha

Luego de tres meses de silencio, referentes del gobierno nacional volvieron a comunicarse con autoridades del Parlamento Mapuche de Río Negro para retomar la mesa de diálogo para avanzar en el conflicto de tierras en Villa Mascardi. Será este martes en Buenos Aires.

El último encuentro fue a comienzos de febrero, pero tras comprometer la devolución del rewe (sitio sagrado) en Villa Mascardi y 10 hectáreas para la comunidad Lafken Winkul Mapu en la zona de Lago Guillelmo, los referentes mapuches no volvieron a tener información del gobierno nacional.

Mientras tanto, corre el plazo de 90 días hábiles que otorgó el juez federal Hugo Grecca para suspender el juicio por usurpación en Villa Mascardi. La audiencia se retomaría a mediados de junio.

«Parques no nos llevó a ver el territorio comprometido. Pero sabemos dónde está la veranada de Torronteguy en la zona alta del Guillelmo. Por eso, estamos dispuestos a firmar por las 10 hectáreas. Si bien es insuficiente, privilegiamos la devolución del rewe y la liberación de las lamien», indicó Orlando Carriqueo, referente del Parlamento Mapuche de Río Negro, en alusión a las tres mujeres mapuches que permanecen detenidas desde el operativo de desalojo el 4 de octubre pasado.

Consideró que la cantidad de tierras que el gobierno se comprometió a ceder «no entra en la categoría como aptas y suficientes. Es violatorio, pero si queda abierta la discusión no habría problema».

«Lo importante acá para muchas familias es la devolución del rewe y que la machi pueda atender en ese espacio. Implica la salud de muchas familias», señaló Carriqueo.

Dijo que la convocatoria a un nuevo encuentro con las autoridades nacionales provino de un abogado de la Secretaría de Derechos Humanos. «Le informamos que no habíamos ido al territorio, pero me dijo que estaba garantizado. La idea es viajar para firmar el acuerdo por la tierra. No queremos más dilaciones porque el 14 de junio arranca el juicio«, advirtió Carriqueo.

¿Qué pasaría con el juicio por usurpación en caso de que se firme el acuerdo? Carriqueo expresó que «ya no podría hablarse de usurpación porque hay un acuerdo político con el estado».