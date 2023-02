Mesa de diálogo por Mascardi: “Quienes defendemos el territorio y estamos dejando la vida, somos los mapuches”

“No se acepta lo que no se ve”, resumió Mauro Millan, lonko de la Lof Pillañ Mawiza, en relación a un ofrecimiento de tierras por parte del gobierno nacional en cercanías del lago Guillelmo para destrabar el conflicto en Villa Mascardi, tras la mesa de diálogo con referentes de comunidades mapuches el último viernes en el gimnasio municipal 4.

Luego del pedido de las autoridades nacionales al juez Hugo Greca para postergar el juicio por usurpación en el predio de Parques Nacionales por 90 días mientras se desarrolle la mesa de diálogo, el secretario de Derechos Humanos de Nación, Horacio Pietragalla, ofreció un predio en cercanías del lago Guillelmo a los integrantes de la comunidad Lafken Winkul Mapu donde podrían levantar sus viviendas.

“La comunidad tendría que saber cuál es el lugar y no lo han dicho”, indicó Millán y resaltó que el reclamo de Mascardi cuenta con “apoyo mayoritario del pueblo mapuche”. Calificó la reunión en Bariloche como “una discusión adulta y sabia. Las autoridades también se reunieron con los supuestos vecinos de Mascardi y no fue mismo el tono. De hecho, fueron recibidos con pancartas del partido de Gómez Centurión”.

Millán recordó que, tiempo atrás luego de un “traun” mapuche tehuelche, se acordó solicitar una instancia de diálogo al presidente Alberto Fernández sobre la situación en Villa Mascardi, la necesidad de restituir el rewe (sitio sagrado) y la liberación de las cuatro mujeres mapuches que continúan detenidas desde el 4 de octubre. “De esa primera reunión en Casa Rosada, surgió la mesa de diálogo y análisis. ¿Por qué hay una reacción del pueblo mapuche en el despojo de Mascardi?”, señaló y resaltó que, en los encuentros, se involucraron referentes de las Ciencias Sociales para colaborar en las mediaciones y entendimientos «entre el pueblo mapuche y la lógica estatal, entre otros puntos, sobre el significado de una machi para el pueblo mapuche».

“En esta segunda mesa de diálogo, el gobierno hizo una propuesta que requiere discusión. No hablamos de cuestiones cuantitativas sino de las condiciones que debería generar el estado para que el pueblo mapuche pueda prosperar en su cultura y espiritualidad”, sintetizó el lonko.

En relación a las acusaciones a la comunidad Lafken Winkul Mapu, consideró que “la lectura no puede ser simplista”. “No justifico la violencia, pero entiendo que, cuando se genera una situación de opresión hacia las personas, sucede lo siguiente: hay sectores que gestionan permanentemente violencia hacia las comunidades, en este caso hacia la comunidad Winkul, y esos sectores no son interpelados por la justicia, y sus acciones quedan desconocidas para el resto de la sociedad”, eñaló.

También apuntó a “múltiples intereses económicos”. “Estamos frente al falso dilema de la soberanía y la propiedad privada. Muchos grupos están vinculados con este proceso de extranjerización que, en dos décadas, ha tenido un boom. En pleno Mundial supimos de un avión saudí que trajo aparataje y nunca sabremos cuál fue el destino. Quienes defendemos el territorio y estamos dejando la vida somos los mapuches”, dijo.

Más allá de la propuesta del gobierno nacional, Millán consideró la necesidad de destrabar “la situación traumática de detención de cuatro mujeres, con once niños, hacinadas en un espacio pequeño”. También planteó que quienes escaparon del desalojo el 4 de octubre pasado y continúan en situación de rebeldía “quieren ponerse a derecho”.

“Lo que más nos moviliza es la restitución del rewe y el estado baraja la posibilidad de devolverlo al pueblo mapuche. Es un sitio sagrado y debe ser reconocido por el estado. Ojalá comprendan que es una preocupación colectiva, al igual que el retorno de la machi al rewe”, sostuvo Millán.

Respecto al próximo encuentro con las autoridades nacionales programado para el 24 de febrero, opinó que “se están dando las condiciones para los puntos de acuerdo. Acá se verá si la justicia es realmente imparcial porque debería tomar nota de esto que está pasando e ir en armonía con esta charla del pueblo mapuche con el gobierno”.