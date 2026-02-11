La mesa política se reunió y monitorea el debate de la reforma laboral en el Senado: Javier Milei quiere evitar sorpresas

Luego de que la jefa de bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, anunciara 28 modificaciones al proyecto de la reforma laboral, en el oficialismo se muestran optimistas en lograr la aprobación parcial de la ley. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, convocó a la mesa políica en la antesala de la votación. El presidente Javier Milei pidió que los miembros de su Gabinete estén en la Cámara alta para evitar cualquier sorpresa durante la sesión.

«El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, convocó a la mesa política en la antesala de la votación en el Senado por la modernización laboral», informaron desde presidencia.

Reunión de la mesa política de Javier Milei por la reforma laboral

Detallaron que participaron del encuentro la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el ministro de Economía, Luis Caputo; el ministro del Interior, Diego Santilli; la senadora Patricia Bullrich; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo Lule Menem; el asesor presidencial Santiago Caputo; y el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt.

Según indicó Infobae, Milei pidió a los funcionarios claves que monitoreen el debate, cierren las últimas negociaciones y así evitar algún trapie de último momento. Es una ley clave que el oficialismo espera aprobarla en las sesiones extraordinarias.

El peronismo en contra de la reforma laboral

José Mayans, presidente del bloque del peronismo en el Senado, sostuvo que el proyecto impulsado por el Gobierno va contra los trabajadores.

En declaraciones a la prensa, aseguró que “no están conformes” debido a que “viola” el artículo 14 bis, que garantiza los derechos laborales, sociales y condiciones dignas de trabajo.

Bullrich logró sellar ayer un acuerdo con los bloques aliados al oficialismo para avanzar en la aprobación de la nueva legislación que, de tener luz verde este miércoles, será remitida a la Cámara de Diputados.

«Es una reforma importantísima en 50 años que se ha logrado. Ningún gobierno lo ha logrado, nosotros lo vamos a lograr”, dijo la senadora.