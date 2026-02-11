Reforma laboral: el Gobierno cedió la «caja» de los gremios y el negocio de los bancos para garantizar el respaldo en el Congreso

La oposición cercana al oficialismo planteó dudas sobre la estrategia oficial de cara a las extraordinarias. (Foto: Clarín Fotografía)

Mientras el Senado se prepara para el tratamiento de la reforma laboral, el oficialismo debió archivar su intransigencia inicial para garantizar los votos necesarios. La negociación política obligó a modificar 28 puntos clave del proyecto original, en un movimiento pragmático que busca evitar un nuevo traspié legislativo, aunque eso signifique mantener privilegios históricos de ciertos sectores de poder.

«El Gobierno cambió su postura de ‘no toco una coma’ por la necesidad de que la ley salga», explicó el analista económico Pablo Wende en diálogo con Río Negro Radio. Para asegurar la aprobación, el especialista detalló que se negociaron aspectos sensibles que tocan directamente la «caja» de los gremios y los intereses del sistema financiero tradicional.

Ganaron los bancos: no habrá sueldos en Mercado Pago

Uno de los cambios más resonantes fue la eliminación del Artículo 35, que permitía a los trabajadores cobrar sus haberes en billeteras virtuales. Según Wende, esto no fue casualidad, sino producto de una fuerte presión de la banca tradicional.

«Los bancos le dijeron al Gobierno: ‘¿Vos me sacás la plata de los sueldos? Entonces no te compro más bonos del Tesoro'», graficó el analista. El argumento es que si los bancos pierden esos depósitos, pierden capacidad prestable y de financiación al Estado. Wende advirtió que, aunque las Fintech perdieron esta batalla, «Mercado Pago ya está en trámites para convertirse en banco y, cuando eso pase, la competencia será inevitable».

Ganó la CGT: la «caja» no se toca

La otra gran concesión fue hacia los sindicatos. A cambio de «mirar para otro lado» y no escalar el conflicto, el Gobierno aceptó mantener el aporte solidario obligatorio que se descuenta a los trabajadores, así como el 0,5% destinado a las cámaras empresarias. «El mensaje fue: hacé la reforma, pero no te metas con el aporte. Y el aporte quedó», sintetizó Wende.

Lo que sí avanza es el Fondo de Asistencia Laboral, un sistema de capitalización privada para indemnizaciones. Las empresas dejarán de pagar un porcentaje a la ANSES para derivarlo a cuentas individuales. «Es una suerte de ahorro privado para que, si la empresa quiebra, el trabajador tenga asegurado su cobro», señaló.

Inflación: la «paradoja» de la fórmula nueva

En el plano de los precios, el especialista analizó el 2,9% de inflación de enero y reveló un dato técnico curioso: si se hubiera aplicado la nueva fórmula de medición del INDEC, la inflación habría sido menor (2,7%).

«La fórmula actual pondera mucho los alimentos, que subieron un 4,7% impulsados por cuestiones estacionales brutales como el tomate (90%)», explicó. Sin embargo, aclaró que el Gobierno no aplicó la nueva fórmula (que pesa más los servicios) porque, hacia adelante, con el aumento de tarifas, ese índice daría mucho más alto que el actual.

«El objetivo es que la inflación perfore el 2% a partir de abril, usando al dólar planchado como ancla», concluyó.

El «número fino» que mira el Banco Central

Más allá del 2,9% general, Wende destacó un dato que el mercado observa con lupa: la inflación subyacente. Este indicador, que limpia del cálculo a los precios más volátiles (como la carne, verduras estacionales y alquileres), arrojó un 2,2%.

«La economía se está moviendo a un ritmo real del 2,2%. Si sacás el ruido de los estacionales, la tendencia es claramente a la baja», explicó el analista, justificando el optimismo oficial para los próximos meses.

Novedades sobre el Cepo: alivio para empresas y créditos

Por último, el economista se refirió a la reciente reunión en la Quinta de Olivos entre Milei y el equipo económico, donde se prometieron «novedades». Según Wende, esto apunta a una flexibilización del cepo, específicamente de las restricciones cruzadas.

«Hoy, si una empresa o una persona opera dólar MEP, queda inhabilitada para acceder al mercado oficial. Esto está trabando, por ejemplo, a quienes sacaron créditos hipotecarios y no pueden comprar los dólares para escriturar», advirtió. Se espera que el Banco Central, aprovechando la acumulación de reservas, empiece a eliminar estas trabas en el corto plazo.

