Protesta contra la reforma laboral: marcha masiva, tránsito paralizado y protocolo antipiquete de Gendarmería en el Congreso

La Confederación General del Trabajo de la República Argentina (CGT) y la Central de Trabajadores de la Argentina Autónoma (CTA) encabezarán este miércoles una protesta masiva en contra del proyecto de reforma laboral que el oficialismo busca aprobar en el Senado.

La movilización contará con la participación de otros gremios y organizaciones sociales. Si bien iniciará a las 14 en el Congreso, el Ministerio de Seguridad ya activó el «protocolo antipiquete» con personal de Gendarmería y la Policía Federal.

Marcha masiva, tránsito paralizado y protocolo antipiquete de Gendarmería en el Congreso

La media de protesta es nacional por lo que habrá réplicas en todas las provincias del país aunque la actividad central será en la ciudad de Buenos Aires. Para que la manifestación tenga mayor impacto, los distintos gremios anunciaron un paro general de actividades y esto llevó a que haya complicaciones en distintos servicios desde temprano.

En el caso de la CGT, los gremios de transporte iniciarán un cese de tareas desde las 13 pero sin paralización total para garantizar que los afiliados puedan llegar a la plaza del Congreso. Los gremios de las CTA, ATE, Uocra y la UOM, entre otros, también confirmaron su adhesión con un paro de 24 horas.

Ante esta situación el Gobierno dispuso un fuerte operativo de seguridad que incluye al personal de Gendarmería, Prefectura Naval, Policía Federal y Policía de Seguridad Aeroportuaria. El Ministerio de Seguridad, que conduce Alejandra Monteoliva, informó que aplicará ‘Protocolo Antipiquetes’ pese a que la Justicia Federal declaró su nulidad.

Desde la cartera aseguraron que se «buscará garantizar la libre circulación» de los ciudadanos por lo que buscan impedir el corte total de calles y avenidas circundantes. A su vez resaltaron que el despliegue de efectivos tendrá como objetivo principal custodiar el Congreso y sus alrededores: Avenida Rivadavia, Hipólito Yrigoyen, Avenida Entre Ríos -su continuación Callao – y Riobamba).