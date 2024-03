La Pampa insiste con vender asado más barato a La Patagonia con el fin de la barrera

La ministra de la Producción de La Pampa, Fernanda González, participó de la 46° Reunión Ordinaria del Consejo Federal Agropecuario que se desarrolló en la sede de la Bolsa de Comercio de Rosario, Santa Fe.

En ese evento, la funcionaria pampeana, entre otros planteos, renovó el reclamo para que cese la prohibición de comercializar carne con hueso al sur del río Colorado.

El encuentro contó con la presencia del secretario de Bioeconomía de la Nación, Fernando Vilella; el secretario de Industria y Desarrollo Productivo de la Nación, Juan Pazo; el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro; además de ministros y secretarios provinciales y demás autoridades referentes de dicha área.

Durante la jornada, remarcó la importancia del agregado de valor de la producción primaria en la Provincia, en particular de la ganadería, por lo que reiteró el reclamo que La Pampa viene realizando desde hace varios años, sobre la necesidad de dar tratamiento a la eliminación de la barrera sanitaria al sur del río Colorado.

Según consignó la Agencia de Noticias de La Pampa, González expuso que es una barrera que no tiene fundamentos técnicos para que exista, sobre todo teniendo en cuenta que el organismo sanitario nacional, en declaraciones e informes realizados con anterioridad, dejaron en claro que no existe circulación viral en el país, y que la decisión de vacuna es una estrategia de prevención, siendo ya un debate de índole político.

Y agregó que “si se lograra dicha eliminación, no solo se beneficiaría a la industria pampeana, sino también a la población de la región patagónica, ya que podría adquirir a menor precio los cortes con hueso”.

A principios de enero, el diputado Nacional por la Provincia de La Pampa Martín Ardohain presentó un proyecto de ley para eliminar la barrera. Las entidades ganaderas de las cinco provincias patagónicas se unieron para rechazar la idea.

“El objeto claramente comercial sobre el que se fundamenta el proyecto presentado, entre otras cosas, desconoce que la determinación del status sanitario no es una cuestión comercial, y no es potestad del poder legislativo nacional, si no que lo otorgan organismos internacionales, y lo validan luego países compradores exigentes en la materia como Japón o la Unión Europea”, dijo la Sociedad Rural del Neuquén en un documento que firmó junto a sus pares de las provincias patagónicas.

Agregaron que este proyecto también “se lleva puesto el esfuerzo de años de miles de productores patagónicos que nos ha permitido lograr y mantener el más alto status existente respecto de la fiebre aftosa, que es libre sin vacunación”.

Ziliotto, cuando estuvo en Villa La Angostura, dijo que era un tema para discutir después.

Rápida decisión de diputados

La comisión de Producción de la Legislatura emitió despacho al proyecto que rechaza la iniciativa presentada ante el Congreso nacional para eliminar la barrera zoofitosanitaria hacia el sur del río Colorado. Lo hizo tras recibir a autoridades regionales del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) Patagonia Norte, quienes hicieron referencia a los beneficios, principalmente sanitarios para la población, del mantenimiento de la barrera.

El despacho fue aprobado por mayoría, con el único voto negativo del diputado Darío Martínez (FdT Nqn) quien advirtió que no detecta beneficios directos para la población neuquina con el sostenimiento de la barrera, al tiempo que cuestionó los elevados precios de la carne con hueso que ingresa de manera clandestina.

Brenda Buchiniz (Cumplir) aclaró que si bien no está de acuerdo con los controles y restricciones, en este caso se están protegiendo “otras producciones además de la carne” .

Su par de Arriba Neuquén, Giselle Stillger, también justificó su voto positivo al argumentar que la medida no cierra mercados.

No se consignaron otros argumentos de los votos positivos.