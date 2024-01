Cinco provincias se unen contra el ingreso de asado con hueso de La Pampa a la Patagonia

Los productores patagónicos alertaron sobre una nueva iniciativa para el ingreso de carne con hueso desde el norte de la barrera fitosanitaria hacia la región.

Se conoció en los últimos días la presentación, por parte del diputado Nacional por la Provincia de La Pampa Martín Ardohain, un proyecto de ley para eliminar la barrera fitosanitaria que divide al país en dos grandes regiones con status sanitario diferente respecto de la fiebre aftosa.

“El objeto claramente comercial sobre el que se fundamenta el proyecto presentado, entre otras cosas, desconoce que la determinación del status sanitario no es una cuestión comercial, y no es potestad del poder legislativo nacional, si no que lo otorgan organismos internacionales, y lo validan luego países compradores exigentes en la materia como Japón o la Unión Europea”, dijo la Sociedad Rural del Neuquén en un documento que firmó junto a sus pares de las provincias patagónicas.

Agregaron que este proyecto también “se lleva puesto el esfuerzo de años de miles de productores patagónicos que nos ha permitido lograr y mantener el más alto status existente respecto de la fiebre aftosa, que es libre sin vacunación”.

Las entidades del campo patagónicas indicaron que les resulta “llamativo que el diputado no explique el motivo por el cual, en todo el país salvo Patagonia, se sigue vacunando y ello es en función de un status sanitario diferente”.

“El que quiere ser parte de la Patagonia debe trabajar para mejorar su status y no al revés”, apuntaron.

Acotaron que la eliminación de la barrera fitosanitaria implicaría la pérdida inmediata del status generando un perjuicio inmensurable a todos los productores, trabajadores y demás integrantes de la cadena ganadera patagónica. Instaron a gobernadores y legisladores patagónicos a rechazar proyectos “oportunistas y defender, juntos, nuestro status sanitario”.

El proyecto de ley que presentó el diputado de La Pampa, propone la eliminación de la barrera zoofitosanitaria hacia el sur del río Colorado, un límite impuesto por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) que prohíbe el tránsito de carne bovina con hueso plano a la Región Patagónica integrada por las provincias de Tierra del Fuego, Santa Cruz, Chubut, Río Negro, Neuquén y el Partido de Carmen de Patagones de la Provincia de Buenos Aires

“La existencia de la barrera determina que la provincia de la Pampa no pueda ejercer su derecho a integrar la actividad comercial con el resto de las provincias patagónicas, generando gran perjuicio para la provincia donde la venta de carne bovina es una de las principales actividades comerciales” remarcó el diputado.