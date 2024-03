La respuesta de Espert al ser consultado sobre si Villarruel intenta desestabilizar el Gobierno: "Me genera dudas"

El cruce entre el Javier Milei y Victoria Villarruel por el tratamiento del DNU 70/2023 en el Senado, generó todo tipo de reacciones. Una de las más polémicas fue esbozada por José Luis Espert, recientemente incorporado al bloque de La Libertad Avanza en Diputados.

"No sé, a la luz de esto me genera dudas"



La respuesta de José Luis Espert al ser consultado sobre si Victoria Villarruel quiere "desestabilizar el Gobierno" después de haber incluido el DNU en el temario de la sesión del Senado de mañana.https://t.co/UgSv4IW2UV pic.twitter.com/o4V1wDBFAS — Corta 🏆 (@somoscorta) March 14, 2024

El liberal fue directamente consultado sobre la posibilidad de que la vicepresidenta y titular de la Cámara Alta esté buscando desestabilizar el Gobierno con su accionar. Ante ello, Espert fue categórico: «A la luz de esto, me genera dudas».

Sus declaraciones fueron vertidas durante una entrevista en La Nación +, en el programa que conduce Luis Novaresio. Ante la respuesta del legislador, el periodista retrucó: «¿No lo sabés? Que grave que lo no sepas, que no puedas decir rotundamente no«.

«Es algo que yo no puedo saber«, declaró mientras analizaba la pregunta. Y seguidamente, señaló: «A la luz de esto (tratamiento del DNU en el Senado), me genera dudas. Ahora certeza no«.

Instantes después sin embargo decidió aclarar: “Yo estaré cerca del Gobierno y del Presidente pero no soy parte del Poder Ejecutivo. Puedo no saber cosas”. Y dio por zanjada la discusión con una última salvedad: “Me pueden decir que Victoria Villarruel tenía obligación legal de convocar a la sesión. A la larga, parece que siempre hay un taparrabo jurídico. Pero políticamente, la decisión correcta hubiera sido no convocar a los legisladores al recinto”.

Espert sobre Villarruel: «No sé por qué lo hizo»

El exintegrante de Avanza Libertad empezó por poner bajo la lupa la determinación de la compañera de fórmula de Javier Milei de avanzar con la discusión del DNU 70/23: “La vicepresidenta no tenía obligación de convocar a la sesión de mañana por más que haya juntado las cinco firmas”.

Acto seguido, remarcó que “si eso hubiera ocurrido en la Cámara de Diputados, el reglamento sería diferente” y ejemplificó: “En la sesión especial por las jubilaciones que se cayó hoy porque no hubo quórum, el presidente Martín Menem no tenía alternativa a no convocar. Ese es un caso puntual”.

Para el también economista, Villarruel contaba con “otras alternativas”. “No sé por qué lo hizo. Habría que preguntarle a ella que piensa. Pero lo que si sé es que Alberto Fernández tuvo cientos de decretos sin tratar. ¿Y nosotros vamos a tratar este DNU que nos permite normalizar el mercado de alquileres, darle libertad a la gente para elegir su obra social, que declara delito penal al bloque de empresas? No entiendo”, dijo en clara contraposición con el accionar de la vice.

Con información de La Nación