La UCR advierte que Juntos por el Cambio no existe en Río Negro

“La alianza Juntos por el Cambio no está conformada en Río Negro, la UCR no la integra y Aníbal Tortoriello no es nuestro candidato a gobernador”, advirtió el presidente de la Convención de la Unión Cívica Radical en Río Negro, Marcelo Cascón, quien evidenció el malestar del partido con la medida inconsulta del Pro y el ARI en su estrategia para el 2023.

El radicalismo orgánico de la provincia se anotició días atrás, en una reunión virtual con la mesa de articulación de Juntos por el Cambio a nivel nacional, que el Pro y el ARI rionegrinos habían resuelto la postulación a la gobernación de Tortoriello y desestimado un proceso de internas abiertas para definir las candidaturas.

Esa situación generó malestar y este fin de semana se reunió la comisión de acción política de la UCR, que definió un “cronograma de trabajo” con la apertura al diálogo a partir de noviembre con todos los partidos políticos de la provincia, incluyendo Pro y ARI, pero también Juntos Somos Río Negro, para analizar la situación provincial y evaluar una estrategia en común para el 2023, según resumió Cascón a RÍO NEGRO.

El exintendente de Bariloche y actual titular de la Convención, dijo que en la reunión por zoom de la mesa nacional, que lideró el exministro macrista Jorge Triaca, el presidente del ARI, Javier Acevedo, informó el acuerdo del Pro y ese partido, de impulsar la candidatura del cipoleño. “Arrancamos mal porque el presidente del Pro en Río Negro (Tortoriello) no asistió a esa reunión, hay un destrato sobretodo a la UCR y no creemos que se sea el camino de definir candidaturas”, cuestionó Cascón.

“Hoy la alianza Juntos por el cambio no existe en Río Negro porque se trata de una alianza electoral que terminó con la elección de diputados del año pasado”, acotó el dirigente quien mencionó que las fuerzas con las que habían conformado esa alianza solo integraron a “algunos radicales, con mayor o menos peso pero que no representan la orgánica de la UCR”.

Cascón hizo referencia a la suspendida presidenta del partido Ángeles Dalceggio y al vicepresidente Walter Carrasco, cuya afiliación también está suspendida. Indicó que un fallo reciente de la jueza Carolina Pandolfi solo pone en duda la comisión normalizadora que se creó en abril pasado, en una reunión de la Convención, pero no anula las suspensiones de afiliaciones que había dispuesto el tribunal de disciplina.

“Hay una vocación del ARI y el Pro de seguir solos, pero sin la UCR Juntos por el Cambio como tal no existe en Río Negro”, insistió Cascón, quien remarcó que a nivel nacional los partidos de la coalición instan a conformar las mesas por distrito y a tener instancias abiertas de internas para definir candidaturas.

Para Cascón la coalición está actualmente en un “terreno difícil” y advirtió que la UCR no estará en este esquema “hasta tanto no cambien esta actitud”.

El radical remarcó que luego de la suspensión de las afiliaciones de Dalceggio y el vicepresidente, la Convención definió crear una mesa normalizadora y asumir un rol de revisión y recuperación interna del partido, una tarea que se concretó durante este año.

Indicó que ahora se abrirá la instancia de diálogo político con otras fuerzas y será la Convención la que defina la estrategia para el 2023 en la provincia y definirá candidaturas.