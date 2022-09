En Chimpay, la Convención de la UCR designó un triunvirato normalizador

En Chimpay, la Convención de la Unión Cívica Radical de Río Negro designó un triunvirato de normalizadores para asumir la conducción política-administrativa del Partido, después que la Junta de Disciplina suspendió preventivamente a la presidenta del Comité provincial, Ángeles Dalceggio y el vice Walter Carrasco.

Con la presidencia de Marcelo Cascón, el cuerpo radical emitió un documento, pero su resolución central estuvo en el nombramiento de una terna frente a la “acefalía” planteada por el desplazamiento de sus dos principales autoridades provinciales.

El roquense Daniel Balduini fundamentó que la Convención era el máximo órgano partidario y debía resolver esa situación que no está prevista en la Carta Orgánica.

La suspensión por 90 días

Antes, la presidenta de la Junta de Disciplina, Eliana Mevdeved informó de la suspensión por 90 días de Dalceggio y Carrasco, que es una decisión provisoria porque todavía faltan analizar otras presuntas irregularidades.

El cuestionamiento es “inconducta partidaria”, centrada en que la presidenta, ahora suspendida, sostuvo el compromiso con la alianza Juntos por el Cambio, incluso avanzando en su respaldo a la candidatura de Aníbal Tortoriello (PRO) a la gobernación. En junio, un sector radical conformó una línea interna en favor del cipoleño

Con unos 70 convencionales, el cuerpo integró la terna “normalizadora” con dirigentes jóvenes: José Luis García Pinazco (Viedma), Agustina Madariaga (Roca) y Francisco Grill (Río Colorado).

La terna normalizadora de la UCR: Francisco Grill, Agustina Madariaga y José García Pinazco. Foto Gentileza

No existieron otras definiciones, pues las políticas de acuerdos -como la ratificación de Juntos por el Cambio o un acercamiento al oficialismo provincial- quedaron para cuando se conozca el cronograma electoral.

El encuentro también incluyó informes de Yamile Direne (Valcheta) por el Foro de Intendentes y el barilechense Ariel Cárdenas por los concejales.

Participaron, también, los intendentes Hugo Funes (Chimpay) y Ángel Zingoni (Guardia Mitre), la ex diputada Lorena Matzen (que informó de un próximo encuentro de Mujeres en Bariloche), el ex ministro y ex legislador Daniel Sartor y, entre otros, el ex secretario de Trabajo, Alejandro Betelú.

El posicionamiento tuvo un repudio al ataque a la vicepresidenta Cristina Fernández .