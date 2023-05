La UCR de Río Negro acompañará a Gerardo Morales de cara a la interna nacional de Juntos por el Cambio

La sede del Comité Central de la Unión Cívica Radical de Rio Negro fue el escenario donde los dirigentes conformaron la Junta Promotora «Gerardo Morales 2023» de cara a la interna dentro de la alianza de Juntos por el Cambio.

En este sentido, en la sede de Viedma dieron todo su apoyo al actual presidente de la UCR Nacional y gobernador de Jujuy bajo el lema «Vamos a dar vuelta la Argentina».

En este sentido señalaron que es «una transformación desde el interior hacia el centro que solo puede venir de la mano de la UCR nacional con Gerardo Morales en el marco de Juntos por el Cambio» y afirmaron que, «ha demostrado coraje para derrotar a la corrupción y fortaleza para la gestión. Ha puesto a Jujuy en orden, en paz y en crecimiento con la recuperación del Estado al servicio de los y las ciudadanos/as».

«Como el mismo Morales dice, «vamos a dar vuelta la Argentina», y lo haremos en la convicción por «una mirada más federal, con más calidad institucional y generación de nuevos derechos, en el marco de un impostergable programa de recuperación de la economía que hoy esta desmadrada y castiga los bolsillos de los argentinos, por el desgobierno del kirchnerismo en el poder».

Foto: Marcelo Ochoa

Los y las dirigentes radicales confirmaron que «llevaremos nuestra ideas y mirada provincial» en las Jornadas Programáticas convocadas por el Comité Nacional de la Unión Cívica Radical en la ciudad de Córdoba de cara a los días 19 y 20 de mayo y que tendrá como fin «debatir y consensuar un programa de gobierno para el país que viene».

El documento cierra con un número importante de firmas, entre ellas, de los legisladores electos, Lorena Matzen y Ariel Bernatene, el actual legislador Gerardo Blanes; el ex intendente de Bariloche y presidente de la Convención provincial, Marcelo Cascón, los jefes comunales Yamila Direne (Valcheta), Hugo Funes (Chimpay), Victor Mansilla (Darwin), Angel Zingoni (Guardia Mitre) y Marcelo Román (electo de Allen), los concejales Ariel Cárdenas (Presidente Foro Concejales), Pedro Sánchez ( Viedma), Daniel Cari ( Jacobacci), Graciela Girotti (Sierra Grande), Marcos Arguello (Sierra Grande), Cesar Yunes (electo Choele Choel) y Bezic Valeria (electa Allen).

La larga nómina de respaldos también incluye al ex vicegobernador Mario De Rege, el ex ministro Daniel Sartor, el ex parlamentario Alejandro Betelú, entre otros.