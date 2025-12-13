La Universidad del Comahue pagará un bono extraordinario para el personal de las categorías más bajas

La Universidad Nacional del Comahue (UNCo) cerró el año con un escenario económico crítico que llevó a la gestión a concentrarse en la implementación de un bono extraordinario para su personal.

La rectora Beatriz Gentile informó en la última sesión ordinaria del Consejo Superior que se procederá al pago de un bono no remunerativo, por única vez, de 100.000 pesos destinado a las categorías más bajas del claustro no docente (5, 6 y 7) y a docentes con menor antigüedad correspondientes a AIP, JTP e IPAD.

Se especificó que el beneficio se financia con el canon aportado por el Banco Credicoop por la administración de las cuentas sueldo. La gestión expresó que trabaja para extender este apoyo a más sectores docentes y presentó la asignación como un reconocimiento al esfuerzo sostenido para mantener las actividades académicas en un contexto de recorte nacional.

En el plano presupuestario, Gentile señaló que la universidad opera desde octubre sin recibir las cuotas de funcionamiento que el gobierno nacional debía transferir en octubre, noviembre y diciembre. Subrayó que, gracias a una administración considerada ordenada, la institución tiene garantizado el pago de servicios y obligaciones hasta enero.

Sin embargo, advirtió que la UNCo recurrirá a la vía judicial si no se regularizan los fondos adeudados, dado que constituyen compromisos establecidos por normativa vigente.

Mientras tanto, la rectora expuso que la expansión territorial continuó en la línea sur rionegrina y en diversas localidades neuquinas —entre ellas Cutral Co, Junín de los Andes, Plaza Huincul y el norte provincial—, aunque la incertidumbre financiera condiciona la planificación del próximo año. En este contexto, el bono se presenta como la herramienta inmediata para amortiguar el impacto económico sobre los trabajadores ante la falta de transferencias nacionales.