El picante mano a mano de Lanata con Rial: «Massa es lo más parecido a Néstor (Kirchner)»

El anuncio del mano a mano entre Jorge Rial y Jorge Lanata prometió desvanecer «la grieta» en medio de un convulsionada contexto político de cara al balotaje. Y sin dudas la entrevista que trasmitió este jueves C5N dejó mucho análisis e importantes frases destacadas.

“Mirá el quilombo que habrá que estoy yo acá”, comenzó diciendo el conductor de Periodismo Para Todos en Argenzuela, donde los periodistas debatieron acerca del momento del momento electoral y con el foco puesto en la crisis de Juntos por el Cambio.

“Creo que todo el mundo se apresuró a discutir alianzas, cargos o lo que sea. Me parece que después de una derrota lo mejor que podés hacer es tomarte un tiempo para ver por qué perdiste y no tomar las cosas con tanto dramatismo. Hubo como una urgencia injustificada en pronunciarse y falta de análisis”, lanzó Lanata sobre el apoyo de Patricia Bullrich a Javier Milei en la segunda vuelta.

El pacto, que dejó a la coalición al borde de la ruptura, se habría gestado con la participación de Mauricio Macri. En este sentido, el periodista expresó su postura sobre el rol del ex presidente durante la campaña y enfatizó en la idea de que sus pensamientos son afines con los del libertario.

“Mauricio sinceramente coincide con gran parte de las propuestas de Milei. A mí eso no me parece ni bien ni mal. Yo no coincido con Milei. Pero no me parece mal que él coincida. Lo que yo podría criticarle es el hecho de haber seguido y a la vez de seguir estando. A mí lo que me parece es que si vos te vas, te vas. Irte y no terminar de irte no sirve, porque no le sirve a nadie. Y de hecho esto se demostró con Larreta y después con Patricia”, señaló.

Y agregó sobre la unión al economista: “El acercamiento de Mauricio y de Patricia es un acercamiento sincero. No están siendo ahí por un cargo o por poder. Realmente creen que pueden acudir a que gane”.

Lanata con Rial: cuál es la opinión sobre Sergio Massa y Javier Milei

Lanata habló del panorama electoral de cara a la segunda vuelta y dio su visión sobre Sergio Massa y Javier Milei.

Al candidato de Unión por la Patria lo definió firmemente: “Yo creo que Massa es peronista, no kirchnerista. No es kirchnerista, realmente creo que no lo es. Creo que es peronista. De hecho, hay muchas cosas del kirchnerismo que Massa no comparte. Ni hablar de, qué sé yo, Cuba, Irán, Venezuela. Massa no está de acuerdo con eso”, explicó el periodista, que reiteró que se aproxima el “fin del kirchnerismo”.

“Es lo más parecido a Néstor (Kirchner), como político, que yo vi en los últimos años. O sea, es un tipo muy atento al tema de los medios. Tiene mucho contacto con gente de medios. Espero que sea un tipo que deje laburar. Realmente nunca lo vi en una posición así”.

En contraparte, remarcó que con Javier Milei habría “una relación intempestiva” en ese sentido: “Intempestiva, como es Milei. Ahí hay que ver también si se acostumbra al poder o no, si fuera presidente. Hoy, como es, Milei sería una cosa completamente despareja. Un día te putea, otro no, ¿me entendés? No tendríamos, los periodistas, una buena relación con él. Realmente, me parece un tipo difícil, de trato difícil”.

Al respecto de su surgimiento en el mundo de la política, el periodista dijo que el libertario llegó como una encarnación del reclamo de “que se vayan todos” que surgió en el 2001 y que, según él, se mantuvo subterráneo durante estos años hasta que emergió nuevamente.

“Hacía falta alguien que lo encarnara y que terminó encarnándolo Milei. A ver, hay ideas de Milei que son indiscutibles. Yo he hablado de la casta antes que él. Yo coincido con la idea de la casta y cualquier persona normal coincide con la idea de la casta. Porque los políticos son una casta, no tienen nada que ver con la gente. Cada vez tienen menos que ver con la gente. Entonces esa idea fue muy fuerte. Y después una idea que yo creo que nadie termina de entender, pero todo el mundo apoya, que es la fantasía de la dolarización. Con esas dos cosas Milei pudo crecer. Y después no hay mucho más alrededor de él”, analizó.

Luego mencionó sus errores. “La caga, en parte, con lo de los órganos. La caga, en parte, con lo de las armas. La caga con los que tiene alrededor. Milei fue una ambulancia: como no tenía un partido, recogió heridos de todos los partidos. Y los tipos que están alrededor son unos lúmpenes, son tipos que en sus partidos no tenían importancia. Por eso se fueron, si no estarían adentro de los partidos. Yo hoy decía en broma, en la radio, que Milei está rodeado por los copitos”.