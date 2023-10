Crisis de Juntos por el Cambio, en vivo: «La línea radical de Alfonsín es kirchnerismo», dijo Milei

Pasadas las 19 comenzó la conferencia de prensa del jefe de Gobierno porteño. «Necesitamos humildad y reflexión», comenzó diciendo Horacio Rodríguez Larreta.

“El resultado del domingo nos pone a los argentinos ante un dilema. Mi posición es bien clara: las dos opciones son muy malas para los argentinos. Ambas representan más dolor, más angustia y más sufrimiento. Lo dije durante toda la campaña, de ambos, y lo mantengo ahora porque soy coherente”, aseguró el jefe de Gobierno porteño en su discurso.

Larreta cargó con dureza contra el ministro de Economía: “Massa es la reelección del populismo kirchnerista y del desastre de este gobierno. Es la hiperinflación, mientras él sigue imprimiendo para regalar pesos que valen cada día menos. Yo me enfrenté siempre con el kirchnerismo: cuando me sacaron la coparticipación, cuando me cerraron las escuelas. Y lo voy a hacer siempre”.

En ese sentido, echó por tierra los rumores de un acuerdo subterráneo con algún rol en un eventual gobierno de Sergio Massa. “Y quiero ser bien claro con esto para terminar con los rumores, fake news y tanta desinformación: No hay ninguna posibilidad de que integre un gobierno kirchnerista. Y Massa es el kirchnerismo”, descartó.

Por otro lado, negó simpatías con Milei: «Del otro lado, Milei es un salto al vacío. No creo que sea lo que necesitamos», expresó.

«Si yo creyese que es bueno para el país lo apoyaría, pero siempre he sido coherente. No caeré en la trampa de elegir entre opciones catastróficas”, agregó.