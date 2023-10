Sorpresiva ausencia de Jorge Lanata en su programa de radio: qué dijo su entorno

A partir de las recientes complicaciones en su salud, que derivaron en extensas internaciones, la preocupación por el estado del periodista Jorge Lanata se ha mantenido, tanto en los medios como en sus seguidores.

Por esa razón, tras faltar dos día seguidos esta semana a su programa, Lanata sin filtro por radio Mitre, muchos de sus oyentes empezaron a preguntar rápidamente por la situación de su salud.

No obstante, para llevar tranquilidad, desde su entorno aclararon durante la tarde de este miércoles que el reconocido periodista se ausentó por padecer «un afonía» y adelantaron que necesitará unos días para completar su recuperación.

La información fue revelada por la periodista Jésica Bossi, integrante del programa de Lanata, quien aclaró que se reincorporará ni bien haya superado este problema en su voz. «Esta a puro tecito«, agregó al aire de la radio.

Consultada por el diario La Nación, adelantó que, de no haber nuevos inconvenientes, todo indicaría que regresará este jueves a su habitual programa en Mitre, que va todas las mañanas, de lunes a viernes.

Jorge Lanata regresó a la TV, luego de haber estado un mes en terapia: «Vivan todo lo que puedan»

Jorge Lanata volvió a la televisión a fines de septiembre, en PPT, Periodismo para Todos en El Trece y allí se tomó unos minutos para hablar del delicado estado de salud que atravesó.

«Tengo 63 años menos un mes. Perdí un mes. Un mes estuve en terapia intensiva dos veces intubado. De ese mes no me acuerdo nada o mejor dicho me acuerdo sueños. En el tiempo de acá afuera esos sueños significan un mes pero en realidad no lo sé», dijo Lanata en el inicio del programa.

«Pueden haber sido minutos o días. Mi cuerpo estaba acá, mi cabeza no. Es un mes que nunca voy a recuperar. Después de ese mes, volví. No voy a decir que estuve muerto porque no lo sé. Sé que volví pero no sé de dónde», agregó el periodista que estuvo internado en la terapia intensiva de la Fundacion Favaloro.

«Lo que tuve se llama shock séptico- continuó Jorge Lanata en PPT– es una infección en todo el cuerpo. El viernes me dieron el alta y por supuesto el lunes estaba en el aire en la radio. Lo primero que se me ocurrió decir fue una barbaridad: ´garchen todo lo que puedan´, dije. Perdón. Lo que quise decir fue vivan todo lo que puedan«.

Con información de La Nación