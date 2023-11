Larreta profundizó la tensión en el PRO: «No veo mayoría que suscriba las ideas de Milei»

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, ratificó nuevamente su postura de cara al balotaje del 19 de noviembre. Y se animó a asegurar que la mayoría del PRO no suscribirá a las ideas de Javier Milei, luego de que el ala dura del partido pactara con el candidato presidencial de La Libertad Avanza.

Las declaraciones se dan días después del apoyo explícito al libertario de Mauricio Macri y Patricia Bullrich. Y luego de que, en las últimas horas, la exministra de seguridad apuntara duramente contra Sergio Massa.

«No veo una gran mayoría del PRO que suscriba las ideas de extrema derecha de Milei, veo algunos que lo pueden hacer por conveniencia o veo a otros que lo apoyan a Milei porque creen que es el menos malo. Entonces, no estoy seguro de que haya una cosa mayoritaria ideológicamente apoyando a Milei«, afirmó el expresidencialista.

Además, apuntó contra Bullrich: «A Patricia la escuché decir ‘las ideas de Milei son malas y peligrosas‘. Mauricio es distinto… Dijo ‘sí son nuestras ideas, pero…‘». El alcalde de la Ciudad se pronunció hace 10 días como neutral de cara al balotaje entre Milei y Sergio Massa.

«Por supuesto que (Macri) le dio señales positivas a Milei desde el principio. Eso ya muestra una diferencia de visión del país que queremos», argumentó Rodríguez Larreta en una entrevista con Perfil y lanzó: «Tengo mis convicciones y las ratifico y son diferentes a la que hoy está mostrando Mauricio».

En esa línea, ratificó su postura: «Que alguno exprese ‘yo voto a fulano o mengano’ me parece válido. Ahora, que llame a votar en nombre del rol que tiene, no. No voy a votar a Massa, definitivamente, no creo en Milei, tampoco lo voy a votar».

Rodríguez Larreta y la autocrítica por su fracaso en las paso: «No arriesgué»

Por último, realizó una autocrítica sobre su desempeño en la interna en la coalición opositora y la derrota que sufrió en las PASO con Bullrich. “Fui conservador en el término de no arriesgar, no hagamos olas porque estamos bien. Vamos por el conservador, no hagamos nada demasiado grandilocuente, no nos peleemos con el otro, no le contestemos al tercero, y al final perdés, porque te volvés conservador, porque crees que tenés que conservar el lugar que tenés. Y en esto hay que arriesgar a veces siendo firme en posiciones políticas, siendo claro respecto de otras personas”.

“Esto de no arriesgar, de no pelearte con nadie los americanos lo llaman el ‘catch all’, agarrar a todos, que todos nos apoyen, donde hay un componente político, pero también debe haber algún componente psicológico de que querés que todos te quieran, y al final hacés equilibrios tan grandes para que te quieran, que perdés nitidez en la política. Todo eso son las cosas que uno va aprendiendo”, añadió.

Y finalizó: “Analizar todo esto sí es constructivo, lo que no hay que caer es en el flagelarse por cada decisión, “cómo no dije tal cosa, tal día” y te rompés la cabeza, eso no sirve. —Alfonsín decía, parafraseando a Borges, que ‘había derrotas que tenían grandezas de las que muchos triunfos carecían’”.

Con información de Noticias Argentinas e Infobae