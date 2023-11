El balotaje puso a Juntos por el Cambio frente a su segunda división en Neuquén

El resultado de las elecciones del 22 de octubre generó una segunda división de aguas en los partidos que integran Juntos por el Cambio en Neuquén. A la que se abrió a principios de año por la decisión de un sector de acompañar la candidatura a gobernador de Rolando Figueroa se sumó ahora la disyuntiva sobre el balotaje, pese a que sus dirigentes bregan por mantener el espacio unido en la provincia.

Lo cierto es que en la próxima Legislatura no existirá un bloque con la alianza como tal, pues los diputados electos por el PRO y Nuevo Compromiso Neuquino formarán parte del nuevo oficialismo, mientras que el reelecto por la UCR tomará un camino separado.

Y en el Congreso tendrán solamente un representante, el radical Pablo Cervi, quien finalizará su mandato en 2025.

Por fuera de estas estructuras de representación, los dirigentes se reacomodan hoy, a título personal, en función de su apoyo o no a alguno de los candidatos a presidente que estarán en el balotaje. Hasta ahora, ninguno se pronunció a favor de Sergio Massa de Unión por la Patria, pero sí varios en acuerdo con Javier Milei de La Libertad Avanza o bien de permanecer “neutrales” o como oposición a ambos.

El diputado provincial electo Damián Canuto (PRO) dijo a Diario RÍO NEGRO que “hay una tendencia natural” del partido y de Juntos por el Cambio de mantener la oposición al kirchnerismo “y hay una sola posición que hoy lo garantiza”. “Lo hacemos con las reservas del caso”, aclaró sobre las ideas de Milei, con las que afirmó no coincidir del todo.

Para el legislador, la participación orgánica de la alianza en la elección nacional finalizó el 22 de octubre, por lo que ahora solo quedan manifestaciones personales. En su caso, considera prioritario “evitar la continuidad de este gobierno”. “No le creo a Massa que vaya a ser diferente. Elijo posicionarme enfrente”, planteó.

La posición es similar a la que adoptó el diputado nacional Francisco Sánchez, quien compitió y perdió en la elección por retener su banca.

En cambio, otra de las diputadas provinciales del PRO, Leticia Esteves, planteó una postura más neutral esta semana. En diálogo con RÍO NEGRO RADIO, reclamó hacer “un análisis profundo para ver qué es lo que pasó” en Juntos por el Cambio, porque “cada vez le estamos hablando a menos argentinos”.

“La primera reflexión que me surge post elección es de absoluta tristeza porque Juntos por el Cambio perdió más de 3 millones de votos desde las legislativas del 2021 ahora”, señaló.

Fue crítica del acuerdo de Mauricio Macri y Patricia Bullrich con Milei porque afirmó que “preferiría que estemos pensando qué tipo de oposición vamos a ser a un gobierno (cualquiera de los dos) que no nos va a representar en el 100% en sus ideas”. “Entiendo que hay una inclinación natural a a acompañar al candidato del cambio, que en este caso es Milei, pero no hay que forzar las cosas”, advirtió.

Dijo que hay dirigentes que “salen a colgarse” de la candidatura del libertario y que reclaman el protagonismo de la agenda política “cuando no podemos ser protagonistas de una fiesta a la que no nos invitaron”.

En Neuquén la lista de Bullrich se impuso en la interna contra Larreta por un 63%. Foto: archivo Matías Subat.

Esteves fue reelecta el 16 de abril para ocupar nuevamente la banca en la Legislatura, aunque aún no está descartado que pueda ocupar algún lugar en el gabinete de Rolando Figueroa.

Sobre su voto en el balotaje, aseguró que “a los neuquinos no les interesa lo que vota Leticia Esteves” y que el objetivo de la alianza debe ser “mantener la unidad en Neuquén pese a lo que pase en la elección nacional”.

Su par de Nuevo Compromiso Neuquino, Ayelén Quiroga, fue otra dirigente que adelantó su respaldo a Milei. “No pueden seguir gobernando los que están porque lo que vienen haciendo no funciona. No veo posibilidad de que Massa pueda gobernar bien si no lo está haciendo hoy como ministro”, evaluó.

La diputada se mostró optimista con que Juntos por el Cambio pueda rearmarse tras el “cimbronazo” de la elección nacional y aseguró que los partidos que integran la alianza van a “dividir el trabajo nacional de lo provincial”.

Consideró que el armado con Figueroa contiene a la mayoría de los referentes y que el frente político “se convierte en algo más grande que ya trasciende Juntos por el Cambio”. “En el plano provincial estamos seguros de que estamos donde tenemos que estar”, definió.

Cervi y una banca en soledad en el Congreso

Juntos por el Cambio tendrá un solo representante de Neuquén en la Cámara de Diputados, dado que Francisco Sánchez no pudo ganar su reelección el 22 de octubre.

Pablo Cervi, el radical que permanecerá en su banca hasta el 2025, coincidió hasta ahora con la posición de la Unión Cívica Radical de asumir “neutralidad” frente al balotaje y prepararse para ser oposición y “contrapeso” frente al gobierno que toque.

El legislador, quien integra el bloque Evolución de Martín Lousteau, consideró esta semana en declaraciones radiales que el acuerdo de Patricia Bullrich y Mauricio Macri con Javier Milei fue “un acuerdo unilateral” y que “son cosas que no le hacen bien a la permanencia de Juntos por el Cambio como espacio”.

El reparto de la alianza en la próxima Legislatura

Los partidos que integran formalmente la alianza Juntos por el Cambio ya habían llegado divididos a las elecciones provinciales del 16 de abril en Neuquén y así continuarán en la próxima composición de la Legislatura.

El sector integrado por el PRO y Nuevo Compromiso Neuquino que acompañó la candidatura de Rolando Figueroa como lista colectora ganó cuatro bancas: las de Marcelo Bermúdez, Leticia Esteves, Damián Canuto y Mercedes Tulian, aunque todavía no se descarta algún pase al Ejecutivo.

La UCR, que compitió con el armado opositor que propuso a Pablo Cervi como candidato, se quedó con una, la de César Gass, y mantendrá su posición independiente.

Aún no está definido cómo se organizarán las bancadas que responderán al nuevo oficialismo, aunque se espera que los bloques se integren por partidos y que luego se haga un interbloque, al estilo Neuquinizate, que los contenga a todos. Serán 14 en total contando a Comunidad, Arriba Neuquén y Avanzar.

El reparto de las sillas en las comisiones permanentes se hará una vez que los nuevos diputados hayan asumido, pero al sector del PRO-NCN le podrían corresponder una o dos de las 14 sillas. Sería la misma cantidad que al de Comunidad, aunque tendrá siete bancas en el recinto. Figueroa sumaría dos votos más en comisiones de la mano de Avanzar y Arriba Neuquén, con lo que llegaría a un total de cinco o seis.

Para dictar un despacho se necesitan ocho.