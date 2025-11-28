Las gamelas que fueron usurpadas durante años fueron recuperadas, en Plaza Huincul

Las antiguas gamelas de técnicos situadas en el barrio Uno de Plaza Huincul, que permanecían usurpadas desde hace varios años, fueron recuperadas y el municipio huinculense volvió a tener posesión sobre el inmueble. Las instalaciones eran utilizadas como lugar para la comisión de presuntos delitos relacionados con el microtráfico de estupefacientes, según denunciaban los propios vecinos de las inmediaciones.

El operativo de recuparación se concretó el fin de semana por parte del personal de la policía provincial. Las tradicionales gamelas de técnicos, como históricamente se las conoció, eran edificios que construyó YPF cuando la compañía era estatal.

Estos dos edificios se sitúan en avenida Pedro Rotter y la intersección con Ingeniero Cánepa del barrio Uno. Desde el municipio se informó que la Policía pudo intervenir ante las denuncias realizadas por vecinos que daban cuenta de la supuesta venta de estupefacientes, a escala pequeña. Debido a que es un delito que desde febrero de este año quedó bajo la órbita de la justicia ordinaria, se inició el proceso de investigación hasta que se ordenó la intervención policial.

Una vez que el lugar fue completamente evacuado, se informó al municipio para que nuevamente quedara a su cargo. Al menos, el lugar estaba ocupado de manera ilegal desde hace más de cinco años, según indica la información oficial. Sin embargo, los familias que viven en las inmediaciones dan cuenta de más tiempo de este hecho irregular.

Al respecto, el intendente Claudio Larraza señaló que la situación en la que se encontraba el edificio fue expuesta por parte de la comisión vecinal. «Muchos vecinos y vecinas se veían afectados por loque denunciaban como actividades ilícitas que allí ocurrían», subrayó el jefe comunal.

A partir de la recuperación, rápidamente se adoptaron medidas para su resguardo. En principio, quedó cerrada por completo -se eliminaron las aberturas y se levantaron paredes- hasta que se pueda iniciar el proceso de puesta en valor, acondicionamiento y definir qué destino se le dará a las instalaciones.

Qué eran las gamelas de YPF

Las gamelas de YPF, en este caso, estaban destinadas al personal técnico que la compañía traía para radicarse en la localidad, cuando la actividad de la industria hidrocarburífera crecía y se fortalecía en Plaza Huincul.

Hubo otros edificios que estaban destinados a los ingenieros y al personal obrero éstas últimas en el barrio Central de Plaza Huincul. El proceso de privatización hizo que varias de las instalaciones sean traspasadas como comodato al municipio o hasta el traslado definitivo.