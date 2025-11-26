Una sucursal de la cadena Carrefour Maxi abre sus puertas al público en Plaza Huincul

La llegada de la cadena de supermercados de la modalidad Carrefour Maxi abrirá sus puertas este jueves 27 para el público de Plaza Huincul y las zonas aledañas. Se espera que el acto oficial se haga los primeros días de diciembre. De este modo, se habilita una boca de expendio en un lugar estratégico entre las rutas nacional 22 y provincial 17, frente al barrio Analvi, con alrededor de 5.900 metros cuadrados de superficie, estacionamiento y la mano de obra que ronda los 100 puestos de trabajo.

No sin polémica durante el comienzo del proyectpo, el Carrefour Maxi empezará su actividad este jueves, según se informó. Se hará cuatro meses después del inicio de la construcción que implicó el desmantelamiento de la plaza de Integración que se reubicó y se transformará en un parque de Integración hacia el Pasaje Tucho Pérez, en el mismo sector.

El anuncio de la instalación de esta cadena lo hizo el intendente Claudio Larraza en marzo de este año para la apertura de las sesiones del Deliberante y lo ratificó en el aniversario de la ciudad en abril. Ahora, el jefe comunal expresó que la inserción laboral que viene de la mano de la inversión privada es uno de los ejes de su gestión.

«Tenemos que dotar a la localidad de infraestructura acorde para que la inversión exista. Capacitar con las puertas abiertas y acorde a las necesidades de cada empresa que se radique», dijo el jefe comunal Larraza.

«Estamos con mano de obra local, 100 % local. Se construyó, se contrató y se compró localmente», apuntó. Larraza refirió que la oposición política al arribo de la empresa pusieron en jaque «100 puestos de trabajo y más, con un desarrollo exponencial en la ciudad».

La cadena francesa de supermercados a través de la línea Maxi abre en Plaza Huincul (Foto: Andrea Vazquez)

Dónde está el Carrefour Maxi

Las instalaciones implican 5.900 metros cuadrados, cuenta con una playa de estacionamiento para 150 vehículos, se encuentra entre las rutas nacional 22, la provincial 17 y la calle Homero Manzi -que es uno de los accesos hacia los barrios Analvi y Central.

La construcción incluyó un patio de comidas. La apertura al público será este jueves, aunque habrá una inauguración oficial entre el 5 y el 6 de diciembre próximo, según confirmó este miércoles el intendente Larraza. Esta sucursal se corresponde al formato mayorista, donde tanto los minoristas como los comerciantes pueden hacer sus compras.

Carrefour Maxi abre las puertas al público este jueves (Foto: Andrea Vazquez)

En cuanto a los puestos de trabajo, se hizo la convocatoria en diferentes etapas: para la construcción y luego la selección para la atención en los diferentes sectores. En este sentido, como suele ocurrir, el personal una vez que fue elegido participó de un entrenamiento y capacitación.

La cadena francesa de supermercados puso a la venta sus más de 700 sucursales en todo el país. Sin embargo, las unidades de negocio constituidas como Maxi no están incluidas en el paquete. El plazo para la preentación de ofertas se cerró el pasado 18 de este mes y el grupo que lidea Francisco de Narváez se mantuvo en el primer puesto de interesados con una millonaria oferta.