Ley ómnibus: el diputado Germán Martínez criticó los “aprietes” del Gobierno al Congreso

Las voces en contra de las presiones del Gobierno de Javier Milei para que se apruebe la ley ómnibus siguen sumando fuertes críticas. A la denuncia que realizó Nicolás Massot se sumaron las declaraciones del diputado de Unión por la Patria, Germán Martínez.

“Es gravísimo lo que preanuncia el diputado Massot. Carpetazos y difamaciones sobre los legisladores nacionales de acuerdo a sus posicionamientos respecto a la ley ómnibus”, expresó Martínez en su cuenta de X (antes Twitter), y agregó: “Es una irresponsabilidad que el oficialismo pretenda sesionar en este contexto de amenazas y aprietes. También, es irresponsable que otros bloques se lo permitan”.

Massot, que pertenece al bloque Hacemos Coalición Federal, deslizó hoy que Milei pretende extorsionar a los legisladores con cuestiones de su vida privada.

Martínez luego de esta denuncia, abogó por la suspensión del debate programado para esta semana, pero para el cual aún no hay certezas.

“El Gobierno tiene que cambiar su postura. No hay ningún problema si desde La Libertad Avanza quieren basurear diputados y senadores, lo trascendental es conseguir consensos”, afirmó, y consideró: “Si no, tendrían que haberse presentado en otro organismo, esto es una república. No se gobierna por decreto”, expresó Massot.

Con información de La Nación