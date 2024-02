La Ley Ómnibus fue aprobada en general el viernes pasado con 144 votos positivos de diputados nacionales. Ese día, el representante de Neuquén por el MPN, Osvaldo Llancafilo votó positivo, pero aseguró que «hoy comienza el verdadero debate». Contó cuáles son los puntos que peleará en la votación en particular, como hidrocarburos, facultades delegadas y jubilaciones.

La Cámara de Diputados iniciará hoy el debate en particular del proyecto de “Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”, mejor conocida como Ley Ómnibus, en medio de irresueltas tensiones entre el presidente Javier Milei y los gobernadores: la Casa Rosada ratificó que no aceptará más cambios en materia fiscal y volvió a rechazar así el pedido de las provincias para compensar la pérdida de fondos coparticipables.

El diputado nacional, Osvaldo Llancafilo dijo que hoy habrá diputados de otras provincias que en general votaron de manera negativa, «que ahora en particular votarán varías de nuestras propuestas«.

«La aprobación en general nos dio la posibilidad de incluir cambios y este martes votaremos los beneficios a las provincias y distintos sectores», expresó Llancafilo. Manifestó que llegó el momento de «hacer valer los cambios acordados con el oficialismo y otros en los que no estamos de acuerdo», agregó.

Hizo referencia a que se logró mantener los beneficios de las Zonas Frías en la tarifa de gas eliminado el artículo 292. «Este martes podremos ver más modificaciones a partir de una oposición constructiva», finalizó.

Llancafilo enumeró los puntos que peleará en el debate por la Ley Ómnibus

Algunos de los puntos de la Ley que peleará el diputado de Neuquén son:

Hidrocarburos: propone «modificaciones que garantizan las competencias provinciales sobre concesiones, licitaciones, autorizaciones. A favor de artículos que garantizan maximizar la renta petrolera y de gas en Vaca Muerta».

Emergencia Económica: «voto afirmativo, otorgando las herramientas para abordar la compleja situación económica y de déficit del país que tiendan a disminuir la inflación».

Educación: «sin presupuesto se votará de manera negativa la reforma educativa. El ámbito de discusión es el Consejo Federal de Educación porque se trata de competencias provinciales y las modificaciones no incluyen el presupuesto correspondiente para su aplicación, además de suprimir fondos actuales que tendrían que asumir las provincias. Se trata de una promesa de campaña que no resuelve el problema de fondo y que en el último tramo electoral el actual presidente manifestó que no alteraría».

Cultura: «Estamos de acuerdo con eliminar estructuras ociosas, pero se puede realizar a través de una nueva reestructuración ejecutiva, no hace falta una ley, menos una que elimina fondos para las bibliotecas populares, artes entre otros. El voto será negativo para el capítulo completo de cultura, esos recursos son mínimos y no afectan el desequilibrio fiscal, más bien se trata de una diferencia política partidaria de la grieta.

Ley de los Mil Días y Ley Micaela: «Votaremos de manera negativa, la atención de las familias y las infancias durante los primeros Mil días se encuentra garantizada y cualquier modificación debe ser ampliamente debatida con todos los actores en las comisiones específicas del Congreso. En el caso de la Ley Micaela, acompañamos la postura de la familia, que rechaza las nuevas limitaciones que el proyecto establece.

Emergencia y facultades delegadas: «Voto afirmativo pero limitadas a un año y no a cuatro como se pretendía originalmente».

Privatizaciones: «Se eliminan del listado de posibles privatizaciones YPF, Arsat, Banco Nación, y Núcleo Eléctrica (energía nuclear)».

Jubilaciones: «Se vota el retiro de la modificación a la fórmula previsional».

Retenciones y RIGI: «Se elimina la posibilidad de incorporar retenciones al sector exportador incluido los hidrocarburos y quedará excluido el capitulo de Pesca.