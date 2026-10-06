AmCham Forum Health: el embajador de Estados Unidos le pidió al Senado que apruebe el Tratado de Patentes

Peter Lamelas, embajador de Estados Unidos en la Argentina, durante la apertura del AmCham Forum Health en Buenos Aires. (Foto: Amcham)

El embajador de Estados Unidos en la Argentina, Peter Lamelas, le pidió al Senado que trate «lo más pronto posible» la adhesión del país al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT). «Cada día que demora cuesta más que dinero, puede ser la vida de un paciente», sostuvo.

Lo dijo a Diario RÍO NEGRO, en la rueda de prensa que dio este martes 6 en Buenos Aires tras su exposición en el AmCham Forum Health, el encuentro de la Cámara de Comercio de Estados Unidos en la Argentina. Ante otra repregunta si su mensaje estaba dirigido al Senado, respondió: «Sí, yo le pido eso».

La pregunta apuntaba a cómo podrían impactar en las provincias las inversiones en salud que se esperan con la aprobación de las patentes. El embajador respondió desde su experiencia como médico: «Yo he visto cuando hay un descubrimiento nuevo. Pasó con el SIDA, pasa con el cáncer, pasó con el COVID. Esos descubrimientos no se han hecho aquí en Argentina, se han hecho en otros países porque la ley de patentes no es clara aquí».

Yo quiero que Argentina pueda tener esa oportunidad de desarrollar una medicina nueva, de tener una patente» Peter Lamelas.

«Yo quiero que Argentina pueda tener esa oportunidad de desarrollar una medicina nueva, de tener una patente. Un científico aquí, un médico aquí, puede tener esa oportunidad de hacer eso y ofrecérselo a los pacientes», agregó. Y cerró: «El mundo entero reconoce la ley de patentes. Entonces queremos que Argentina también entre al mundo científico».

Tratado de Patentes en el Senado: Abdala confirmó que pasa a comisión el 14 de octubre

El presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, que también participó del foro, dijo Diario RÍO NEGRO que el proyecto se tratará en comisión el miércoles 14 de octubre. Diputados la aprobó con modificaciones en agosto, por lo que necesita la sanción definitiva de la Cámara alta.

«Claramente nosotros estamos en defensa del talento argentino, del recurso humano, de los investigadores«, afirmó el senador libertario por San Luis. Según dijo, la ley busca que la propiedad intelectual «tenga el amparo, la previsibilidad y la posibilidad de que Argentina esté claramente adherida a los países más desarrollados», y agregó: «Para eso necesitás tener este marco de cuidado de la propiedad intelectual, que hoy Argentina no lo tiene».

Abdala no aseguró que ese día haya dictamen. «Como me gusta decir a mí como senador, en el minuto 90 se sabe cómo es la ley. Inclusive hay que ver si sale dictamen ese miércoles o se llamará a otra comisión», advirtió. «Lo importante es el compromiso de este gobierno de entender la necesidad de que hay que modificar», cerró.

Lo que dijo Lamelas en el discurso de apertura: «Hacer Argentina sana otra vez»

Lamelas abrió la jornada con un relato personal. Antes de ser empresario y diplomático fue médico de emergencias, y recordó los primeros años de la epidemia de SIDA, cuando no había tratamientos capaces de frenar la enfermedad. «Hice todo lo posible, y aun así, pacientes míos murieron», contó.

La llegada de nuevos medicamentos, dijo, cambió esa historia. Lo atribuyó al trabajo de universidades, instituciones y empresas, y a «un mercado libre que permitió invertir, asumir riesgos, llevar esos descubrimientos a los pacientes».

De ahí pasó a la agenda bilateral. Destacó el acuerdo de comercio e inversiones que la Argentina y Estados Unidos firmaron en febrero, que según el embajador busca reducir trámites y barreras. Enumeró avances recientes: la ANMAT trabaja para facilitar el ingreso de productos médicos aprobados por la FDA; en marzo se eliminaron criterios que limitaban las patentes de nuevos medicamentos; y en junio el INPI avanzó con reglas para patentes de biotecnología.

Planteó tres prioridades:

Poner en marcha el acuerdo comercial. «Ya pasaron ocho meses y esperamos dar el próximo paso; queremos verlo plenamente aprobado e implementado», dijo.



Proteger la investigación, es decir, las patentes y los datos regulatorios que demuestran la seguridad de los productos. Pidió que esa información esté resguardada en redes «que no están controladas por gobiernos comunistas».



Sumar a la Argentina al PCT.



Sobre ese último punto dio la cifra más concreta de la jornada: con la aprobación del tratado, los miembros de la Cámara Argentina de Especialidades Medicinales (CAEME), que agrupa a los laboratorios de capital extranjero, proyectan inversiones por US$8.000 millones en los próximos seis años.

También anunció que Estados Unidos trabaja para abrir una oficina de la FDA en su embajada en Buenos Aires en 2027, la primera en el país. La iniciativa forma parte de un plan de trabajo con la ANMAT que se impulsó en marzo, con la visita de la directora de la agencia para Latinoamérica. Mencionó además la cooperación con los CDC para detectar amenazas sanitarias.

Cerró con una frase que remite al lema de Donald Trump: «Es ahora que vamos a hacer Argentina sana otra vez».