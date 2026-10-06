Causa FMI: la fiscalía solicitó una prórroga para definir si revisa el sobreseimiento de Mauricio Macri

Confirmaron el archivo de la causa contra Macri y Caputo por el FMI. Foto: NA

El fiscal general ante la Cámara Federal de Casación Penal, Raúl Omar Pleé, solicitó formalmente una prórroga de cinco días hábiles para examinar en detalle la causa judicial en la que se investigó el acuerdo financiero alcanzado en 2018 entre el Gobierno nacional de Mauricio Macri y el Fondo Monetario Internacional (FMI).

La petición fue elevada ante los integrantes de la Sala IV del máximo tribunal penal del país, conformada por los jueces Javier Carbajo, Gustavo Hornos y Mariano Borinsky. La medida busca fijar postura respecto a si sostiene el recurso planteado para revocar el dictamen que sobreseyó el trámite judicial.

El representante del ministerio Público Fiscal argumentó que la extensión del plazo resulta indispensable debido al notable volumen de documentación acumulada en el expediente. A ello se le suma la elevada carga de trabajo que registra actualmente la dependencia a su cargo.

Según informó el medio Infobae, con esta solicitud la fiscalía postergó temporalmente la definición, la cual podría impulsar a que la máxima instancia del fuero penal revise el cierre del expediente dictado en instancias inferiores.

Cuáles son los antecedentes del acuerdo financiero

La investigación judicial se inició en 2019 tras la presentación de una denuncia que buscaba determinar si durante la tramitación y posterior ejecución del crédito se cometieron delitos en perjuicio de la administración pública. El acuerdo inicial contempló la llegada de 50.000 millones de dólares, monto que luego se amplió hasta los 57.100 millones.

La pesquisa incluyó al expresidente Mauricio Macri y a exintegrantes de su gabinete económico, entre ellos el exministro de Hacienda Nicolás Dujovne, el actual ministro de Economía, Luis Caputo, quien se desempeñó como secretario de Finanzas y titular del Banco Central y el exgobernador del BCRA, Federico Sturzenegger.

El fiscal general, Raúl Omar Pleé (Foto: Parlamentario)

Durante la instrucción del expediente, las actuaciones se enfocaron en examinar la ausencia de un decreto presidencial específico para la firma, la falta de intervención de la Jefatura de Gabinete y la omisión de un dictamen previo del Banco Central sobre el impacto de las divisas.

En febrero del presente año, la jueza federal María Eugenia Capuchetti dictaminó el archivo de la causa al considerar que los hechos analizados no configuraban los delitos de malversación de caudales públicos, administración fraudulenta o abuso de autoridad.

Las instancias de apelación judicial

Frente a esta resolución, el fiscal federal Franco Picardi presentó una apelación al sostener que la causa no debía cerrarse sin completar las medidas necesarias para reconstruir la trazabilidad de los fondos ingresados al país.

Posteriormente, a comienzos de septiembre, la Sala I de la Cámara Federal porteña confirmó el sobreseimiento al argumentar que las negociaciones se llevaron a cabo en un escenario de urgencia económica y que no se hallaron evidencias de conductas delictivas.

Ante ese fallo, el fiscal general José Luis Agüero Iturbe presentó un recurso de queja para lograr la intervención de Casación, presentación que derivó en la consulta actual a Raúl Pleé antes de determinar si se habilita una nueva instancia de revisión.