El BCRA compró US$369 millones en la semana y retomó el ritmo tras un septiembre flojo

El Banco Central (BCRA) compró US$369 millones en el mercado de cambios durante la última semana, tras hilvanar un saldo positivo en las cinco ruedas consecutivas. El repunte se concretó luego de un septiembre en el que la entidad registró el menor volumen mensual de adquisición de divisas de 2026.

La racha compradora comenzó el lunes 28 de septiembre con la absorción de US$11 millones y continuó el martes con US$70 millones. El miércoles 30 se dio el pico semanal con la compra de US$160 millones, mientras que el jueves 1 de octubre sumó US$93 millones y el viernes concluyó con otros US$35 millones. Los datos surgen de los informes diarios del Banco Central.

Dólares del BCRA: el balance mensual y el piso que marcó septiembre

Pese al envión final, septiembre cerró con compras netas por US$473 millones, una cifra que se ubicó notoriamente por debajo de los US$768 millones alcanzados en agosto.

La distancia se amplía aún más al contrastar con los meses de mayor liquidación: el BCRA adquirió US$2.162 millones en julio, US$1.418 millones en junio, US$2.596 millones en mayo y US$2.769 millones en abril, la marca más alta del año. En el primer trimestre, por su parte, había sumado US$1.158 millones en enero, US$1.557 millones en febrero y US$1.671 millones en marzo.

Con estos registros, la entidad monetaria acumuló más de US$14.500 millones entre enero y septiembre. Al sumarse las intervenciones de las primeras dos jornadas de octubre, el volumen total del año ya supera los US$14.700 millones.

La estadística oficial mostró un leve matiz con lo expresado recientemente por el ministro de Economía, Luis Caputo, quien durante su exposición en el CFO Summit había señalado que el acumulado del Central alcanzaba los US$14.350 millones hasta el noveno mes.

Por qué cayeron las compras en septiembre y la estrategia sobre las reservas

Desde los despachos oficiales explicaron que la desaceleración observada en septiembre respondió a un factor estacional. La merma en la liquidación de exportaciones del sector agropecuario redujo de manera directa la oferta de divisas en la plaza cambiaria.

En esa línea, desde el BCRA reiteraron que la intervención compradora se activa exclusivamente cuando se detecta una oferta excedente en el mercado y sostuvieron que las operaciones no tienen como fin incidir sobre la cotización de la divisa.