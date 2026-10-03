Luis Caputo defendió el rumbo económico del Gobierno en París: «No estamos en recesión, estamos creciendo menos que antes»

En el marco de la segunda edición de Argentina Week que se celebró esta semana en París, el ministro de Economía, Luis Caputo, defendió el rumbo económico adoptado durante la gestión de Javier Milei. El funcionario se refirió también al nivel del riesgo país, la actividad económica, la atracción de inversiones y la relación con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

El análisis de Luis Caputo sobre la economía argentina

Al analizar la situación financiera nacional, Caputo atribuyó la persistencia del riesgo país -ubicado en torno a los 650 puntos básicos- a una combinación de factores internacionales y electorales. En este sentido, explicó en declaraciones reproducidas el portal Infobae: «Veníamos de un riesgo financiero de entre 2.500 y 3.000 puntos, y ahora estamos en niveles de 600. Es verdad que estuvo en 400, pero una parte de la suba se debe a lo que está pasando en el mundo».

El ministro de Economía contextualizó esta dinámica dentro de un marco de desaceleración regional impulsado por el encarecimiento energético y la suba de tasas internacionales, citando las revisiones a la baja en las proyecciones de crecimiento de países Chile y Uruguay. Al mismo tiempo, reconoció que la incertidumbre electoral genera cautela, sobre todo entre los inversores financieros.

Al ser consultado sobre los indicadores del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE), Caputo sostuvo que la medición tendencia-ciclo resulta más representativa en la situación actual: «Estamos creciendo desde hace 29 meses, ahora a un nivel más bajo. Ahora la tendencia-ciclo da 0,2% mensual». Tras esto desestimó que la economía atraviese un cuadro recesivo: «No estamos en recesión, estamos creciendo menos que antes por los shocks externos y un poco también por la política».

Asimismo, el titular del Palacio de Hacienda proyectó una mejora en los índices de agosto y septiembre, respaldada por el desempeño de la recaudación fiscal. Entre los motores previstos para dinamizar la economía, hizo hincapié sobre la obra pública vial y el crédito.

Caputo recordó el inicio de la construcción de 9.000 kilómetros de concesiones viales, medida que busca impulsar al sector de la construcción; y la reactivación del crédito hipotecario de consumo con los que asegura, se registrará una baja en los niveles de morosidad.

Luis Caputo: inversiones, salarios y relación con el FMI

Durante el Argentina Week, el funcionario destacó los encuentros mantenidos con grandes grupos inversores y afirmó que el país transmite previsibilidad y seguridad jurídica para proyectos de largo plazo. En esa línea, destacó la presencia de los mandatarios provinciales en la gira como un factor clave para ratificar el rumbo económico ante el capital extranjero.

Al abordar la situación social y laboral, el ministro aseguró que el salario real se recuperó en cuatro de los últimos cinco meses y remarcó que la desaceleración inflacionaria continuará fortaleciendo el poder adquisitivo. En relación con los índices de pobreza, sostuvo que la consolidación de inversiones duraderas es la vía para lograr mejoras estructurales.

Finalmente, sobre el vínculo con el FMI, el titular de Economía definió la relación con la conducción y los equipos técnicos como «muy fluida», resaltando la confianza construida tras dos años y medio de gestión.