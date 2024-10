Malestar en el gobierno de Neuquén por el proyecto de diputados para hacer home office

El proyecto de resolución que presentó un grupo de diputados de Neuquén para autorizar la participación remota en las comisiones tomará estado parlamentario este miércoles en sesión, pero su futuro no está asegurado. La iniciativa no cayó bien en el gobierno que se embanderó detrás del quite de privilegios de la política desde que asumió su gestión Rolando Figueroa.

La propuesta de resolución fue presentada por Daniela Rucci, Paola Cabeza, Claudio Domínguez, Gabriel Álamo, Ramón Fernández, Patricia Fernández, Gerardo Gutiérrez y Juan Sepúlveda del Movimiento Popular Neuquino, por Carina Riccomini del bloque Juntos y por César Gass de la UCR.

Cuando Diario RÍO NEGRO había consultado sobre el tema a Francisco Lépore (Avanzar), el principal vocero del oficialismo, se había mostrado de acuerdo en incorporar esta posibilidad en las comisiones porque indicó que «la tecnología llegó para quedarse», aunque había pedido «límites».

El proyecto fundamentó que la participación remota reduciría la exposición de los legisladores a los «riesgos inherentes al tránsito por las rutas de la provincia, especialmente en condiciones climáticas adversas o durante largos trayectos».

«La reducción de estos desplazamientos innecesarios contribuye a proteger la vida y la salud de los diputados y diputadas, quienes podrán ejercer sus funciones con mayor tranquilidad y seguridad», planteó el texto.

Ayer desde el gobierno hicieron notar a este diario la disconformidad con la iniciativa. «Ganan 5 millones», criticó una fuente del gabinete bajo reserva.

La Legislatura sesionará hoy a las 10, por lo que el proyecto de Rucci y compañía tomará estado parlamentario y quedará habilitado para ser tratado en sesión.

¿De dónde son los diputados de Neuquén?

La actual composición de la Legislatura de Neuquén más de 10 diputados que residen en ciudades que no son la capital, de 35 que son en total.

Entre las localidades se cuentan Plottier, Centenario, Senillosa, Cutral Co, Rincón de los Sauces, San Martín de los Andes, Aluminé y Villa La Angostura. Es decir, recorren distancias de entre 20 y 480 kilómetros para participar semanalmente de las comisiones que se hacen de martes a jueves.

Lunes y viernes no hay actividad justamente para permitir que los legisladores se movilicen a sus ciudades de origen, en caso de no ser de Neuquén capital.

Diario RÍO NEGRO pidió información ayer sobre el funcionamiento de los viáticos para diputados, pero no obtuvo respuesta.