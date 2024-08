Corresponsalía Buenos Aires

Una semana después de la presentación de Ariel Lijo ante el Senado, llegó el turno de Manuel García Mansilla, el segundo candidato de Javier Milei para completar la Corte Suprema de Justicia. El abogado y académico oriundo de Bariloche defendió este miércoles su postulación en una extensa audiencia pública de la Comisión de Acuerdos, donde confesó que no conoce al presidente y que fue propuesto por el asesor Santiago Caputo.

Tras la exposición de García Mansilla, la Comisión de Acuerdos, que preside Guadalupe Tagliaferri (PRO) quedó habilitada para dictaminar sobre los pliegos en cualquier momento. Para eso, el oficialismo necesita reunir nueve firmas sobre las 17 totales. La Libertad Avanza tiene solo un representante; siete son de Unión por la Patria; cuatro de la UCR; dos del PRO; y los tres restantes, de bloques provinciales.

Los dictámenes pasarán finalmente al recinto de la Cámara alta, donde se necesitan dos tercios de los votos. La enorme mayoría de los senadores mantiene el misterio. En el caso de García Mansilla, el jefe del PRO, Luis Juez (quien rechaza a Lijo) destacó la formación del abogado y se encamina a acompañar su pliego, mientras que el kirchnerismo y el radical Martín Lousteau le dirigieron preguntas punzantes.

García Mansilla es oriundo de Bariloche, tiene 54 años, se recibió de abogado en 1995 en la Universidad del Salvador y desde 2019 es decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral. Fue propuesto por el Poder Ejecutivo para ocupar el lugar que dejará vacante Juan Carlos Maqueda, quien el 29 de diciembre cumplirá 75 años, la edad de retiro que marca la Constitución Nacional para los jueces.

Manuel García Mansilla expuso ante el Senado: qué dijo el candidato de Río Negro a la Corte Suprema

Ante los legisladores, García Mansilla negó tener vínculo alguno con Milei. “No conozco al presidente, no hablé nunca en mi vida (ni por teléfono) con él”, aclaró ante una pregunta del neuquino Oscar Parrilli. En cambio, reveló que el cargo se lo ofreció Caputo en una reunión de la que también participó el secretario de Justicia, Sebastián Amerio. Y comentó que a Caputo lo vio “dos veces, la última hace dos semanas en Casa Rosada”. Lousteau lo chicaneó: “Me llama la atención que el cargo se lo haya ofrecido un monotributista y no el presidente de la Nación”.

García Mansilla sorteó sin sobresaltos las numerosas preguntas de los senadores a lo largo de siete horas, intervalo mediante, en el Salón Azul. “Los jueces no pueden aplicar sus convicciones o preferencias personales a la hora de decidir casos concretos”, aseguró en el momento de la presentación.

El aborto legal se llevó buena parte de la audiencia pública, con preguntas de Lousteau y Anabel Fernández Sagasti (Unión por la Patria). García Mansilla había disertado en contra de la ley durante la primera edición del debate, en 2018, cuando el Senado votó negativamente. “No pertenezco al Opus Dei ni a ninguna organización religiosa”, aclaró este miércoles.

El candidato a juez de la Corte ratificó la argumentación dada en aquella oportunidad y sostuvo que existe un “conflicto normativo” entre la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) y tratados internacionales. “Los argumentos que esgrimí cuando vine al Senado de ninguna manera son confesionales”, le aclaró a Sagasti, y agregó: “Si llegara a tener que decidir, fallaría conforme a derecho”.

También tuvo que responder cuestionamientos por el cupo de género, ya que si se aprueban su pliego y el de Lijo no habrá mujeres entre los cinco cortesanos. “En mi caso, mi nominación no es en reemplazo de una mujer, por eso entiendo que no estaba inhibido de aceptar la nominación”, se excusó. De todos modos, aclaró que “es una facultad del Poder Ejecutivo” y “la consideración que hizo tiene que ver con decisiones de oportunidad, mérito y conveniencia”.

Asimismo, se mostró crítico de la ampliación de la Corte cuando es impulsada por “un gobierno de turno con mayoría en el Senado” con el fin de “alterar la interpretación que los jueces tienen frente a situaciones determinadas”. “Me preocupa que se afecte la independencia del Poder Judicial. Normalmente estas medidas no surgen de un consenso político”, profundizó.

En otro orden, esquivó una pregunta de Lousteau sobre la dolarización. “Para hacer un análisis acerca de si la dolarización es constitucional o no, hay que ver un proyecto concreto, y en todo caso es el Congreso el que tiene la facultad de disponer o no sobre la dolarización”, se atajó.

El formoseño Francisco Paoltroni (La Libertad Avanza), férreo opositor a Lijo, le preguntó a García Mansilla por la reelección indefinida del gobernador Gildo Insfrán, un caso que actualmente está en evaluación de la Corte. Es que, según Paoltroni, Lijo “ratificó la reelección indefinida” con “total impunidad” cuando se presentó en el Senado.

García Mansilla se excusó de opinar sobre el caso concreto ante la eventualidad de tener que fallar si se transforma en juez de la Corte, pero consideró que “la reelección indefinida tiene un problema con el régimen republicano de gobierno”. “Cuántas reelecciones son constitucionales o no, es imposible de contestar. No hay un parámetro objetivo para determinar”, amplió.

Por otra parte, reveló que no tiene “ningún inconveniente” en pagar el impuesto a las Ganancias; consideró que las leyes de matrimonio igualitario y de cupo laboral transgénero son constitucionales; y opinó que “es decisión del Congreso qué tipo de control quiere sobre los Decretos de Necesidad y Urgencia”.

El postulante rionegrino defendió sus aptitudes para cargo. “Llego a esta audiencia con más de 28 años de experiencia en el ejercicio de profesión de abogado”, destacó. Un dato saliente de su currículum es que en 2023 obtuvo el título de doctor en Derecho de la Universidad Austral y uno de los jurados que evaluó su tesis es el actual juez de la Corte Carlos Rosenkrantz, con quien pasaría a compartir el tribunal.