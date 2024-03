El candidato a la Corte, oriundo de Bariloche, le agradeció a Milei por la nominación: «Recto e imparcial»

Este miércoles, el presidente Javier Milei comunicó a sus candidatos para cubrir las vacantes en la Corte Suprema de Justicia. Uno de los seleccionados fue Manuel José García-Mansilla, un jurista oriundo de Bariloche, que fue propuesto para ocupar el espacio que dejará Juan Carlos Maqueda a fin de año.

García Mansilla emitió unas palabras de agradecimiento al Presidente por haber impulsado su nombramiento y adelantó cómo imagina su desempeño si el Congreso ratifica su ingreso al máximo tribunal:

“Quiero agradecer al Presidente de la Nación por la honrosa distinción que me hace al nominarme para el cargo de juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En caso de ser debidamente nombrado, asumiré el compromiso de desempeñar mis obligaciones como juez, de forma recta e imparcial, sin distinción de persona alguna, respetando siempre la Constitución Nacional”, afirmó.

La Oficina del Presidente de la Nación informó que el Poder Ejecutivo propondría a García-Mansilla junto al actual juez federal Ariel Lijo para cubrir las vacantes. En el primer caso, ocuparía el lugar del actual juez Juan Carlos Maqueda, quien está próximo a cumplir 75 años, edad prevista para dejar el cargo. Lijo, en tanto, ingresaría en la Corte en lugar de la jueza Elena Highton de Nolasco, quien ser retiró en el año 2021.

A partir de la proposición del gobierno nacional, los pliegos de García-Mansilla y Lijo deberán ser evaluados por el Poder Legislativo, en un proceso que deberá ratificar el nombramiento de ambos como jueces supremos.

Con información de Infobae

Quién es García-Mansilla, el catedrático de Bariloche que es candidato de Milei para integrar la Corte Suprema

García-Mansilla es oriundo de Bariloche, tiene 53 años de edad y una extensa trayectoria profesional, el catedrático cuenta con un perfil que lo posicionó como un candidato para ocupar este importante cargo.

Graduado en la Universidad del Salvador como abogado en 1996, García-Mansilla ejerció la profesión en reconocidos estudios jurídicos del país, como «Marval, O’Farrell y Mairal» y «Liendo & Asociados». Además, desde 2014 se desempeña como director ejecutivo de la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos.

También integra distintos institutos académicos en Argentina y en el exterior. Desde 2006 es miembro de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional e integró su Comité Ejecutivo. Desde 2007 integra el Instituto de Política Constitucional de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas. También es miembro del Instituto de Derecho Constitucional “Segundo V. Linares Quintana” de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires desde hace más de 10 años, y de la Comisión de Derecho Constitucional del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires. También es miembro individual de la International Association of Constitutional Law desde 2006.

Su formación académica incluye una maestría en leyes de la Universidad de Georgetown y recientemente obtuvo el título de doctor en derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Austral, donde también se desempeña como decano desde 2019.

Una de las conexiones más relevantes de García-Mansilla con la Corte Suprema es su doctorado, en el que el juez del máximo tribunal Rosenkrantz formó parte del jurado evaluador. Esta vinculación presume similitudes en el perfil profesional entre ambos, ya que los dos provienen de la profesión de abogados y del ámbito universitario.

Su experiencia como docente, su participación en instituciones académicas y su destacada trayectoria como abogado lo convirtieron en un candidato con un perfil multidisciplinario y amplio conocimiento en materia jurídica y constitucional, aspectos relevantes para su eventual incorporación a la Corte Suprema.

Quién es García-Mansilla: su posición en contra del derecho al aborto

García Mansilla expuso en el Senado el 10 de julio de 2018 en contra del proyecto de interrupción voluntaria del embarazo, que terminó convirtiéndose en ley en 2020.

«Es evidente que el aborto no tiene consenso. Gran parte de los ciudadanos a los que ustedes representan están en claro desacuerdo con este proyecto de ley y las discusiones básicas de una sociedad no se zanjan con argumentos de autoridad de funcionarios internacionales, sino con decisiones soberanas del pueblo en su máxima expresión, es decir, a través del ejercicio del Poder Constituyente. Señores senadores no aprueben este proyecto de ley, no convaliden un atropello a nuestro sistema constitucional», afirmó al cierre de su discurso.