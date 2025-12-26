Mapa | Río Negro duplicó el volumen de obra pública en el último año: hay más de 350 proyectos en marcha 

Río Negro duplicó la obra pública en 2025. Dónde están las 350 que están en marcha. (Foto: gentileza)

El gobierno de Río Negro confirmó un fuerte impulso en la infraestructura provincial durante el último año, y registró un crecimiento interanual superior al 100% en la ejecución de obra pública. Según el reporte oficial, se incorporaron 190 nuevas obras respecto de 2024; un total de 353 proyectos en diverso estado de avance, sin contar las intervenciones que corren por cuenta de Energía o el DPA.

El ministro de Obras y Servicios Públicos, Alejandro Echarren, destacó que este crecimiento responde al «Plan de Obra Pública Rionegrina 2023–2027», una estrategia financiada con recursos propios y fondos internacionales que prioriza la «presencia territorial» y el trabajo conjunto con los municipios.

Del total de las 353 obras activas, el grueso (235) son ejecutadas directamente por el Ministerio, mientras que el resto se divide entre el IPPV (72), Aguas Rionegrinas (24) y Vialidad Rionegrina (22).

Mapa: dónde están las obras que el gobierno de Río Negro tiene en marcha

Rutas, salud y viviendas en Río Negro: los ejes de la inversión

Uno de los puntos altos del informe es la inversión en conectividad vial. Desde Vialidad Rionegrina destacaron trabajos claves para el Alto Valle, como la repavimentación de la Ruta Provincial 6 (tramos General Roca – Paso Córdoba – Casa de Piedra) y la construcción de derivadores de tránsito sobre la Ruta 65 en Cipolletti, vitales para ordenar el flujo vehicular.

La inversión en conectividad vial sobresale del informe oficial. (Foto: gentileza)

En materia sanitaria, el Gobierno lleva adelante un plan de 29 obras para modernizar la red hospitalaria, de las cuales 9 ya están finalizadas y 5 en ejecución.

Por su parte, el IPPV mantiene activos 72 proyectos habitacionales que incluyen construcción de viviendas, urbanización y generación de suelo urbano a través de programas como «Habitar Río Negro» y «Casa Propia».

Financiamiento de las obras de Río Negro y relación con los municipios

Para sostener este nivel de ejecución, la Provincia se apoya en herramientas financieras como el Bono VMOS y créditos del CAF, que permitieron avanzar con hospitales en localidades como Darwin y Sierra Colorada, además de obras de saneamiento.

Asimismo, el programa «Junto al Municipio» se consolidó como el brazo territorial del plan, permitiendo la ejecución de 106 obras en 34 municipios, donde se definen prioridades de infraestructura básica y servicios en coordinación directa con los intendentes.