Cipolletti ampliará la calle Labraña y transformará la zona norte con nuevos usos urbanos

En la última sesión ordinaria del Concejo Deliberante, la presidenta de la comisión de Obras y Servicios Públicos, Adriana Dietrich (JSRN), presentó junto al área de Planeamiento Territorial, una serie de cambios al Código de Planeamiento Territorial con un eje común: adaptar la normativa al crecimiento sostenido de Cipolletti y a una dinámica urbana que ya no gira solo en torno al microcentro. La ordenanza de fondo fue aprobada por unanimidad.

La concejal remarcó que Cipolletti «cambió su funcionamiento» ya que hay más circulación, más demanda habitacional y barrios que operan como nodos cotidianos, con comercios y servicios fuera del microcentro. La ordenanza incorpora herramientas y redefine zonas para dar encuadre legal a esos usos y ordenar la expansión.

Uno de los anuncios centrales que realizó Adriana Dietrich en el Concejo Deliberante fue la ampliación de la calle Labraña, una traza que, según explicó, hoy cumple un rol clave en la dinámica urbana. “Es un nodo de circulación de la comunidad, a veces para acceder a otros espacios sobre la ribera de Cipolletti”, señaló la concejal al describir el uso cotidiano que tiene esa calle.

Durante su intervención, Dietrich remarcó que el objetivo es ordenar un sector que fue ganando intensidad de tránsito con el crecimiento de la ciudad. En ese marco, anticipó que “esa calle se va a ampliar porque los vecinos de ambas partes ofrecieron ceder terreno para que se pueda construir una calle con mayor superficie, con un bulevar en el medio”, una intervención pensada para mejorar la circulación y jerarquizar el corredor.

«La gente está necesitando que se puedan pensar en un Cipolletti que no limite, sino que posibilite de forma ordenada». Adriana Dietrich, concejal de Juntos Somos Río Negro.

La ordenanza incorpora ese criterio y fija restricciones al dominio y nuevas líneas municipales según los tramos de la calle Labraña. En el sector este, entre el barrio Labraña y Maipú, se establece una restricción desde la línea de título de propiedad de 26 metros al norte y seis metros al sur, con posibilidad de ajustes en función de preexistencias debidamente acreditadas.

Para el tramo oeste, entre Ruta 22 y el barrio Labraña, la norma indica que la configuración deberá ser estudiada y relevada según las condiciones existentes, y también prevé la continuidad de la traza hasta Paso de los Libres. Dietrich sintetizó el sentido de la intervención al afirmar que “ordenar esto y también poder asegurar la circulación dentro de la ciudad es algo importante”, en una zona que creció sin una planificación acorde.

Zona norte y barrios en crecimiento en Cipolletti: nueva unidad de gestión y más usos mixtos

Dietrich remarcó que Cipolletti crece con fuerza hacia el norte y que ese proceso requiere «planificación específica». En ese marco, explicó la incorporación de una nueva Unidad de Gestión, pensada para que equipos técnicos evalúen criterios de uso del suelo y orienten el desarrollo.

La ordenanza amplía ese punto al crear la Unidad de Gestión 16, que abarca el polígono comprendido entre Ruta Nacional 151, calle Rimmele y calle Illia, con el objetivo de avanzar en un «Plan Especial». El documento deja asentado que el sector tiene condicionantes relevantes, como la presencia del Gasoducto Neuba 1, canales de riego y desagües, y la influencia directa de la ruta.

En paralelo, la reforma parte de un diagnóstico que Dietrich remarcó en la sesión que Cipolletti dejó de funcionar solo desde el microcentro. “La ciudad creció tanto que la gente no necesariamente viene al centro a hacer sus compras”, explicó, y señaló que hoy existen distintos nodos barriales donde se concentra la actividad cotidiana.

En ese contexto, la reforma habilita cambios en zonas que estaban pensadas únicamente para uso habitacional, permitiendo la apertura de comercios y servicios y dándole marco legal a una realidad que ya está instalada en distintos sectores, especialmente en la zona norte de la ciudad. La intención, explicó, es que esas actividades puedan desarrollarse dentro de las normas municipales, sin informalidad ni vacíos legales.

Además, la concejal aclaró que la reforma amplía las opciones habitacionales. Allí donde antes solo se autorizaba un comercio asociado a la vivienda principal, ahora también se permite generar una segunda unidad habitacional, siempre que la superficie del terreno lo permita. Dietrich vinculó este punto con una necesidad concreta de las familias: “muchas veces los padres donan una parte del terreno para que un hijo o un familiar pueda construir su casa”, una práctica que ahora contará con respaldo normativo.

Corredores comerciales y microcentro de Cipolletti

En el microcentro, los cambios son más técnicos pero con impacto directo en el paisaje urbano. Se ajusta la normativa para que los 40 metros máximos de altura en corredores principales sean habitacionales, permitiendo que tanques y salas de máquinas se ubiquen por encima de ese límite.

Además, se incorpora un criterio funcional, en la zonificación Centro Comercial será obligatorio el uso comercial-administrativo en planta baja, con la intención de sostener la actividad y el perfil de servicios del área central.

Otro de los puntos que Dietrich puso sobre la mesa tiene que ver con ordenar sectores de la ciudad que ya vienen creciendo en movimiento y actividad. Mencionó barrios históricos como Villarino y calles como Primeros Pobladores, Arenales, Manuel Estrada y Larrosa, donde en los últimos años se consolidó una dinámica más intensa, con comercios, servicios y mayor circulación diaria.

En esos casos, explicó que la idea no es forzar cambios, sino acompañar lo que ya está pasando, ajustando la normativa para permitir más opciones de construcción y usos urbanos. Según planteó, se busca darle reglas claras a esos corredores para que puedan crecer de manera ordenada, con mayor densidad y mejores condiciones, en lugar de quedar atrapados en normas pensadas para una ciudad que ya cambió.