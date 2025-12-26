Educación avanza en cambios de sus funcionarios y abre la “reestructuración” de Weretilneck

En octubre, el gobernador Weretilneck y la ministra Campos participaron en la entrega de vehículos para Educación. Foto: Gentileza.

El gobernador Alberto Weretilneck ratificó recientemente en El Bolsón que “habrá adaptación de las estructuras y de personas” en su equipo gubernamental, explicándola en “los dos años” transcurridos.

Sus cambios se orientan a titulares de carteras, pero también a las “segunda y las tercera líneas” de conducción. Educación hace punta, pues se conoció de la aceptación de renuncias requeridas por la ministra Patricia Campos.

En el inicio de diciembre, ese ministerio comenzó con el proceso de revisión, a partir de la solicitud masiva de dimisiones a la totalidad de funcionarios. En la última semana, las modificaciones comenzaron a tomar cuerpo porque Campos habría informado de sus decisiones adoptadas.

Los alejamientos alcanzarían al secretario Carrizo, un histórico en Educación, ya que su ingreso a las áreas del ministerio ocurrió en el 2011 con el ascenso de Mango a la titularidad educativa.

Esta reformulación del área educativa fue seguida, evidentemente, por el gobernador, por su método de mando y, además, porque la ministra somete sus acciones a su valoración. Este proceso interno permite especular que Campos no estaría en los planes de recambios de enero o febrero de Weretilneck.

Existiría otro motivo para su permanencia. El mandatario posiblemente prefiera su continuidad en el primer tramo de la interrelación de su administración con el flamante secretariado de la Unter, que lidera Laura Ortiz y prevé un comienzo escolar conflictivo.

El secretario Adrián Carrizo se alejaría de áreas de conducción de Educación. Foto Archivo.

Campos sumó dos años al frente de Educación y, en ese período, su equipo casi no tuvo alteraciones, salvo el reemplazo de la viceministra Ana Laura Giovanini -que se fue por razones de salud- por Silvia Arza.

No hay información oficial de las renuncias aceptadas, pero sí se conoce de la salida del secretario de Articulación y Gestión, Adrián Carrizo, con 14 años en el manejo de áreas educativas. Su arribo ocurrió en diciembre del 2011 con el ascenso de Marcelo Mango al ministerio y, después, se sucedió en diferentes funciones, mayormente vinculadas con los convenios con las intendencias y tareas de mantenimiento escolar.

Con la ida de Carrizo, esa cartera se eliminaría y su estructura se sumaría a Administración, que encabeza Mónica Temprano. Las otras tres secretarías mantendrían sus titulares: Arza en Educación, Roberto Ferrero en Derechos Humanos y Daina Neri en Enlace Universitario.

En su actual organigrama, Educación tiene seis subsecretarías y se advierten ciertas reformas, con algunos movimientos. Ya estaría decidida la aceptación de la renuncia de Agustina Erpen, que estaba a cargo de Innovación, Calidad y Planeamiento.

Los reemplazos alcanzarían a vocalías de Juntas y, también, a las jefaturas de Consejos Escolares, como además a las direcciones de Niveles. Alcanzaría incluso a la directora General, Romina Faccio y a la directora de Primaria, Vanesa Padilla. Las restantes jefaturas de Niveles continuarían en sus funciones.

El ministro Muenna anunció modificaciones para «antes de fin de año», pero todavía no hay novedad de su «reestructuración». Foto Archivo.

Así, Educación profundizó en la evaluación y la reestructuración interna ministerial. En cambio, en noviembre, el ministro de Desarrollo Humano, Juan Pablo Muena, adelantó que introduciría cambios «antes de fin de año» porque se debe “rever todo, el organigrama y los funcionarios también. Hay mucho desgaste y hay que oxigenar”, planteó.

Hasta ahora, Muena no profundizó en las variaciones planteadas, salvo algunos dos o tres delegados regionales, como el desplazamiento de Diego Lasalle de la Senaf en Bariloche o la designación de María Laura Flehr en la Línea Sur Este. Se afirma que el ministro acercó una propuesta de mudanzas en su gabinete social al gobernador, que inicialmente no convalidó. Es posible que esta quietud se relacione con la versión de que Weretilneck planea desintegrar ese superministerio, con desprendimientos y la posible creación de una estructura con Juventud, Deportes y Cultura.