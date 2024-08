Marcela Pagano acusó a Lilia Lemoine de «mitómana»: se caliente la interna en La Libertad Avanza tras la visita a los represores

La diputada de La Libertad Avanza Marcela Pagano calificó a su compañera de bancada Lilia Lemoine como «mitómana«, luego de que Lemoine la acusara de faltar a la sesión fallida en Diputados del miércoles pasado. La crítica de Lemoine apuntó contra Pagano por haber participado de un homenaje a las monjas francesas Léonie Duquet y Alice Domon, desaparecidas en la última dictadura militar.

Todo comenzó cuando la diputada Lemoine aseguró que hubo «tres diputadas de La Libertad Avanza que no dieron quórum. Es información oficial. Hubo una que venía de Santa Fe, pero Romina Diez viajaba en el mismo avión y llegó. Los de Mendoza llegaron, pero la chica del patito en la cabeza [Lourdes Arrieta] no. Marcela [Pagano] tampoco, la que después se fue a hacer el homenaje con las monjas con Cecilia Moreau. Parece como que cedieron con el kirchnerismo, raro”.

«Yo entiendo que los kirchneristas no quieran darnos quórum, pero que ellas no estén…«, había apuntado Lemoine en referencia a Pagano, Rocío Bonacci y Lourdes Arrieta. Estas dos últimas involucradas en la visita a represores en el penal de Ezeiza.

“Me molesta. La función es votar, nuestra responsabilidad es estar ahí desde el principio. También me pregunto por qué Victoria Villarruel no saltó”, agregó.

«Sos una mitómana. No solo estuve presente y di el quórum en la última sesión (lo cual, burra, ni chequear eso en la web de Diputados sabes hacer), sino que con malicia te referís a tu compañera de bloque que tiene nombre, Lourdes Arrieta (quien también se sentó en la banca)”, respondió Pagano a través de su cuenta en X.

Sobre su participación en el homenaje a Léonie Duquet y Alice Domon, monjas francesas asesinadas por el represor Alfredo Astiz, respondió: “Y no me fui a ningún lado. Fue un día antes y, como les dije a todos en el bloque porque yo careta no soy, lo volveré a hacer una y otra vez. Siempre del lado de las víctimas”. Por último, le retrucó: “¿Y vos de qué lado estás?”.

“Además, mentirosa, sabés perfectamente que yo no creé ningún grupo de amistad, ese de Rusia fue designado a mi cargo por Martín Menem”, señaló y añadió: “Mala compañera y destructora de espacios de trabajo”.