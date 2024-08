Lilia Limoine contra Villarruel por su silencio luego de la visita de diputados a represores

"¿Por qué carajo no saltó?", dijo la diputada de LLA.

La diputada nacional de La Libertad Avanza (LLA) Lilia Lemoine se quejó de falta de reacción de la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, frente a las críticas que recibieron los diputados que visitaron el pabellón de represores de la última dictadura en el penal de Ezeiza.

«Lo voy a decir. Me rompe soberanamente las bolas. ¿Por qué carajo Victoria Villarruel no saltó?«, lanzó Lemoine en su programa de radio. Los legisladores de LLA son blanco de fuertes cuestionamientos por la acción. Entre los ex represores, se encontraba Alfredo Astiz.

«Fue su leit motiv de campaña, a mi me están rompiendo las bolas en los medios por algo que yo no hice. Yo ni en pedo iría a visitar a Astiz, ni en pedo hubiera hecho eso«, sostuvo Lemoine en referencia a la agenda de Villarruel que no se explayó por el hecho.

En esa línea, la amiga del presidente Javier Milei continuó: «Yo creo que los diputados tienen derecho de ir a visitar un penal, tiene derecho de formar un grupo de amistad con Rusia, como hizo Pagano, tienen derecho a hacer lo que quieran».

Lemoine no concluyó su embestida contra la titular del Senado y continuó: «No es el leit motiv de los libertarios. Nosotros estamos preocupados por la pobreza, por la inflación, por la inseguridad, porque aparezca Loan, a que no haya violadores sueltos en la calle«.

«Un grupo de diputados que le responden a Victoria Villarruel fueron a visitar a Astiz, y qué dice Victoria al respecto… ¿Dijo algo? Porque yo no la vi pronunciarse«, saltó Lemoine en el mismo programa en el que también se despachó contra la diputada Marcela Pagano.

Con información de Noticias Argentinas.