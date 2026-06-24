Marchas, contramarchas y una feroz interna entre Karina Milei y Patricia Bullrich por Manuel Adorni

La programación de la visita del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, al Senado de la Nación reactivó las diferencias metodológicas y de estrategia política entre la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. El episodio derivó, además, en marchas y contramarchas en la estrategia de comunicación pública del Poder Ejecutivo.

Las versiones sobre la suspensión de la presentación de Adorni, prevista originalmente para el 2 de julio, no surgieron de los canales oficiales de la Casa Rosada, sino desde el entorno de Bullrich. Cerca de la ministra de Seguridad se dejó trascender la postura de que el jefe de Gabinete no debía asistir a la Cámara Alta, argumentando una supuesta falta de acompañamiento por parte de los bloques legislativos.

Esta postura contrastó con la línea de acción trazada por Karina Milei. Horas antes de que circularan los rumores de suspensión, la secretaria general de la Presidencia había encabezado una serie de reuniones con senadores de La Libertad Avanza para solicitar un respaldo explícito a la gestión de Adorni.

Desde el sector ligado a la ministra de Seguridad justificaron su ausencia en esos encuentros bajo el argumento de que buscaban evitar una sobreexposición del funcionario en el Congreso.

Reestructuración en el equipo de prensa: nuevo vocero y cambios

Ante las dificultades observadas en la gestión de la comunicación de las últimas semanas, el Gobierno resolvió implementar modificaciones en el organigrama del área. La Casa Rosada determinó que Adorni deje de brindar las conferencias de prensa habituales para delegar esa tarea en un nuevo vocero, el economista Adrián Ravier. Asimismo, se planificó el ingreso de Fabián Fernández para coordinar el vínculo directo con los medios, tras el desplazamiento de Javier Lanari.

Sin embargo, las asunciones formales del nuevo equipo técnico presentan demoras debido a factores políticos y administrativos. Ravier, quien actualmente se desempeña como diputado nacional por La Pampa, no ha formalizado su renuncia a la banca debido a que el oficialismo requiere su voto en la sesión clave donde se debate del RIGI.

En el caso de Fernández, su desvinculación formal de la petrolera estatal YPF se encuentra supeditada a los procedimientos de cumplimiento normativo de la compañía.

Declaraciones oficiales y agenda presidencial

A pesar de las versiones contrapuestas, los funcionarios implicados intentaron bajar la tensión pública. A través de sus redes sociales, Manuel Adorni ratificó que se encuentra a disposición del Senado, aunque desde su entorno se aclaró posteriormente que la visita quedará sujeta a los requerimientos de la propia Cámara.

Por su parte, el presidente Javier Milei respaldó los cambios en el área de comunicación y destacó la incorporación de Ravier al equipo.

El jefe de Estado mantiene su atención concentrada en la agenda internacional. Tras participar de un encuentro en la Fundación Faro y brindar una entrevista al periodista Ismael Cala, Milei emprenderá un viaje institucional a Madrid. Posteriormente, se trasladará a Asunción para participar de la cumbre del Mercosur y viajará a Nueva York a comienzos de julio para asistir a las actividades por el Día de la Independencia de los Estados Unidos.