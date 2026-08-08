María Emilia Soria llamó a recuperar Río Negro con «unidad» en 2027: «Es la única receta que nos dio resultado»

El Partido Justicialista de Río Negro vivió este sábado una jornada de fuerte contenido simbólico y político en Roca, donde la intendenta María Emilia Soria formalizó su lanzamiento como candidata a la gobernación para el año 2027. Ante un gimnasio del club Italia Unida colmado por militantes, intendentes, legisladores y referentes nacionales, la jefa comunal buscó consolidar un frente de unidad capaz de recuperar el Ejecutivo provincial. El encuentro no solo sirvió para ratificar sus aspiraciones, sino también para exhibir una estructura partidaria que intenta reordenarse tras las últimas experiencias electorales, convocando a sectores sociales y fuerzas aliadas bajo una identidad común que los atraviese y los proyecte hacia el futuro inmediato.

El PJ de Río Negro se encolumnó tras María Emilia Soria. Foto Andrés Maripe.

La convocatoria, realizada bajo el lema «Unidos podemos lograrlo otra vez», contó con la presencia de figuras clave del peronismo regional, incluyendo a los senadores nacionales Martín Soria y Ana Marks, y a los diputados nacionales Marcelo Mango y Adriana Serquis. Soria fue la única oradora de un acto que marcó el inicio de una nueva etapa para el PJ rionegrino, centrando su mensaje en la necesidad de superar las divisiones internas y plantear un modelo de gestión basado en la planificación técnica. La mandataria roquense apeló a la mística de la victoria de 2011 para trazar un paralelismo con los desafíos actuales, instando a la dirigencia a trabajar en una propuesta que trascienda las coyunturas y ofrezca soluciones tangibles a la ciudadanía.

La unidad como eje estratégico

Durante su alocución, Soria destacó que la cohesión interna es el valor fundamental para enfrentar la actual crisis. «Hoy nos toca abrazar la fortaleza más grande de nuestro espacio que es la unidad», definió, subrayando que este concepto no debe ser tratado como un simple eslogan de campaña, sino como la herramienta probada que permitió al peronismo alcanzar el gobierno provincial en el pasado. Para la intendenta, la integración de las diferentes facciones y espacios es el camino para construir una alternativa sólida frente a lo que describió como una ausencia de respuestas por parte de los estados nacional y provincial.

Un gran marco de público acompañó la presentación de la líder peronista. Foto Andrés Maripe.

La dirigente resaltó la labor de los intendentes, quienes, según sus palabras, «hacen malabares» para acompañar a los vecinos ante la falta de insumos básicos en hospitales y la desatención de las rutas nacionales. En este sentido, valoró los acuerdos sellados en ciudades como San Carlos de Bariloche y el trabajo de concejales en diversas localidades que se plantan ante «gestiones ineficientes», remarcando que esa fuerza colectiva es la que debe nacionalizarse para transformar Río Negro.

Críticas a la dependencia y crisis de servicios

Uno de los puntos más críticos del discurso fue el diagnóstico financiero de la provincia. Soria denunció que Río Negro se ha vuelto «más dependiente que nunca del Estado Nacional», señalando que las transferencias nacionales representan actualmente el 60% del presupuesto provincial. «Dos de cada tres pesos que gasta esta provincia vienen del Estado Nacional y eso es culpa de este gobierno. Nos pusieron de rodillas por no tener una política económica seria», sentenció con dureza.

Esta falta de autonomía financiera se traduce, según la candidata, en un deterioro alarmante de los servicios públicos esenciales. Soria enumeró las falencias en el sistema de salud, mencionando hospitales sin aparatología ni insumos básicos, y salarios que ubican a los profesionales bajo la línea de pobreza. Asimismo, hizo foco en la inseguridad y la educación, criticando la sobrecarga administrativa de los docentes y la falta de equipamiento para las fuerzas policiales, donde muchas veces son los propios municipios los que deben costear el combustible para los patrullajes.

Un modelo basado en la producción y el orden

Hacia el cierre, la jefa comunal esbozó los lineamientos de su propuesta de gobierno, haciendo énfasis en el respaldo a la fruticultura, la industria y las Pymes. Si bien dio la bienvenida a la actividad hidrocarburífera, advirtió sobre la necesidad de una planificación que evite situaciones de abandono como las que, según su visión, atraviesan localidades como Catriel cuando los recursos dejan de ser rentables.

«Necesitamos un gobierno provincial que respalde a todas las ciudades por igual, sin desequilibrios según el color político del momento», afirmó.

Soria concluyó instando a la militancia a no ser meros «espectadores de lo que viene», sino protagonistas y portavoces del mensaje de unidad en cada rincón de la provincia. «Sabemos lo que está roto, pero también sabemos lo que hay que hacer para arreglarlo», aseguró, prometiendo una gestión que priorice a los rionegrinos por sobre los negocios.