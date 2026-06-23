Quiénes son los diputados de Neuquén, Río Negro y la Patagonia que no dieron quórum para interpelar a Adorni

Tal y como se preveía, se cayó la sesión que la oposición pretendía llevar adelante este martes 23 de junio en la Cámara de Diputados con el fin de tratar los proyectos de interpelación y posible moción de censura contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, dio por caída la sesión por falta de quórum, ya que de los 129 diputados que se necesitaban para abrir la reunión, solo estuvieron presentes unos 117.

Del lado patagónico, de los 25 legisladores que cuenta la región, unos 10 evitaron asistir al recinto al momento del tratamiento.

La oposición pretendía votar seis expedientes contra Adorni, pero La Libertad Avanza se anticipó y convocó a discutirlos en la Comisión de Asuntos Constitucionales. De esa manera, les dio a sus aliados del PRO, la UCR y bloques provinciales la excusa que necesitaban para no dar quórum en una sesión incómoda.

La citación del oficialismo a comisión es para el martes 30 a las 15. Además de ser una fecha lejana, la maniobra consiste en convocar a una mera “reunión informativa” con el fin de establecer un “plan de trabajo”. Todo esto, sin garantías de dictamen.

Aún así, la oposición no tenía garantizado el quórum para sesionar. Antes de la jugada oficialisma, estaba a unos diez diputados de llegar a los 129, ya que la llave la tenían el PRO, la UCR y bloques provinciales.

Quiénes son los diputados de Neuquén que no dieron quórum para interpelar a Adorni

De los cinco legisladores neuquinos, el único que estuvo sentado en su banca para interpelar al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, fue Pablo Todero (Unión por la Patria).

Por su parte, quienes estuvieron ausentes fueron:

Karina Maureira (La Neuquinidad).

Soledad Mondanca (La Libertad Avanza).

Gabriela Luciana Muñoz (La Libertad Avanza)

Gastón Riesco (La Libertad Avanza).

Quiénes son los diputados de Río Negro que no dieron quórum para interpelar a Adorni

Del lado rionegrino, los diputados de la oposición que dieron quórum para tratar los expedientes contra Adorni fueron Adriana Cristina Serquis y Marcelo Mango de Unión por la Patria.

Por su parte, no estuvieron presentes:

Sergio Eduardo Capozzi (Provincias Unidas).

Anibal Tortoriello (La Libertad Avanza).

Lorena Villaverde (La Libertad Avanza).

Quiénes son los diputados de Chubut que no apoyaron tratar los expedientes contra Adorni

Del lado de Chubut, los únicos diputados que dieron quórum para tratar los expedientes contra Manuel Adorni fue José Glinski y Juan Pablo Luque de Unión por la Patria.

Los que no estuvieron presentes en el recinto fueron:

Jorge Antonio Avila (Provincias Unidas).

Maira Frias (La Libertad Avanza).

César Treffinger (La Libertad Avanza).

Ningún diputado de Santa Cruz dio quórum para interpelar a Adorni

Por la provincia de Santa Cruz, los que estuvieron presentes en el recinto fueron Ana María Ianni, Moira Lanesan Sancho y Juan Carlos Molina por Unión por la Patria.

Los ausentes fueron:

José Luis Garrido (Por Santa Cruz).

Jairo Guzman (La Libertad Avanza).

Qué hicieron los diputados de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur

Por último, en Tierra del Fuego ocurrió el mismo escenario que en Santa Cruz. Solo los diputados de la oposición dieron quórum para interpelar a Manuel Adorni: Jorge Neri Araujo Hernández, Andrea Freites y Paulo Agustín Tita por Unión por la Patria.

Los legisladores que no quisieron dar el presente son: