“Me estoy muriendo”: Pepe Mujica contó que el cáncer se expandió y que ya no hay tratamiento

El expresidente de Uruguay, José “Pepe” Mujica, confirmó que el cáncer de esófago que le diagnosticaron en abril de 2024 se expandió y que ya no planea someterse a ningún tratamiento. “Me estoy muriendo”, aseguró.

“El cáncer en el esófago me está colonizando el hígado. No lo paro con nada. ¿Por qué? Porque soy un anciano y porque tengo dos enfermedades crónicas”, dijo al medio uruguayo Búsqueda.

Y remarcó: “No me cabe ni un tratamiento bioquímico ni la cirugía porque mi cuerpo no lo aguanta”. Por eso, pidió tranquilidad.

“Lo que pido es que me dejen tranquilo. Que no me pidan más entrevistas ni nada más. Ya terminó mi ciclo. Sinceramente, me estoy muriendo. Y el guerrero tiene derecho a su descanso”, remarcó.

Pepe Mujica quiere morir tranquilo en su chacra Rincón del Cerro

“Me estoy muriendo”, aseguró y contó cuáles son sus deseos antes de partir.

«Yo me voy a morir acá». Se trata de la chacra de Rincón del Cerro en donde vive junto a su esposa, Lucía Topolansky.

“Ahí afuera hay una sequoia grandota. Está Manuela (su perra) enterrada ahí. Estoy haciendo los papeles para que ahí también me entierren a mí. Y ya está”, relató.

El expresidente de Uruguay cumplirá 89 años en mayo de este 2025. Recalcó que sus deseos son morir en paz, rodeado de sus seres querido.

En abril, Pepe Mujica confirmó que tenía Cáncer

El icónico líder del Frente Amplio y expresidente de Uruguay, José «Pepe» Mujica, sorprendió en abril, en una conferencia de prensa, que estaba luchando contra un tumor en el esófago.

A sus 88 años, Mujica, reconocido por su estilo directo y su sencillez, compartió la noticia durante un encuentro con los medios, donde explicó que el tumor fue detectado durante un chequeo médico rutinario el pasado viernes.

A pesar de la gravedad de su condición, en ese entonces, el carismático líder político dejó claro que su compromiso con la militancia y sus ideales sigue intacto. «Mientras pueda, seguiré militando y entretenido con las verduras. Mientras el rollo aguante, voy a seguir», afirmó.