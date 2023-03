«Me importa un c… las críticas»: Aníbal Fernández dio detalles del envío de Fuerzas Federales a Rosario

El ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, atacó hoy a la oposición durante la conferencia de prensa en la cual se dieron detalles del operativo del Ejército que desembarcará en Rosario. “A mí me importa un carajo las críticas. Los mismos que me critican, hace 20 años no hacen nada”, aseveró.

Este mediodía, el Presidente había anunciado una serie de medidas que buscan ponerle fin a la ola de violencia que azota a Santa Fe, en medio de la guerra desatada entre bandas de narcotraficantes. Según precisó el mandatario, dispuso aumentar la presencia de fuerzas federales y enviar a tropas del Ejército para que trabajen en tareas logísticas y en la urbanización de barrios populares.

Minutos más tarde, el titular de la cartera de Seguridad salió a dar algunos adelantos del plan del Gobierno. “En 2022 registramos 2050 procedimientos que nos dieron 2077 detenidos. El trabajo que se hizo es muy fuerte, pero no alcanza todavía: hay que seguir trabajando. Mañana vamos a estar incorporando 400 efectivos más y a su vez estamos trabajando con otro sistema: es muy probable que mañana llevemos las motos para poder estar en los distintos lugares”, señaló Fernández.

Luego, aclaró: “El esfuerzo se va a seguir haciendo y será siempre para crecer, nunca para retroceder”. El propio funcionario viajará personalmente mañana para poner en marcha las operaciones de refuerzo.

Sobre el trabajo realizado, Aníbal Fernández detalló: “Hay toda una tarea que se lleva a la práctica. Los días martes hay reuniones donde las fuerzas, incluyendo a la Policía, y los especialistas en el tema, diagraman el mapa del delito y redefinen lo que son las franjas de empeñamiento que nos tocan a cada uno de las fuerzas. Cada uno debe disponer políticas, personal, estrategias para cumplir con los objetivos. Todo esto se va a seguir profundizando para poder llegar a lugares a los que no se haya llegado”.

Las críticas de la oposición

El anuncio llega luego de una escalada de la violencia, que incluyó un ataque a tiros al supermercado de la familia de Antonela Roccuzzo, el asesinato de un niño de 12 años y una revuelta en el barrio “Los Pumitas” contra narcos de la zona.

En ese lapso, el ministro de Seguridad había reconocido públicamente que “los narcos han ganado la batalla”. La frase registró una importante cantidad de críticas desde la oposición, a las cuales el propio Fernández se dedicó a refutarlas.

“A mí me importa un carajo las críticas. Lo que yo quiero decir es que hace 20 años que no hacen nada: los mismos que me critican, hace 20 años no hacen nada”, respondió.

“Llorar sobre la leche derramada no tiene ningún sentido. La solución se la tuvo que dar el Estado y en 20 años no lo hizo. Bueno, nosotros estamos dispuestos a hacernos responsables desde el momento en el que asumimos a poner las cosas en su lugar y empujar todo lo que sea necesario para encontrar una salida”, finalizó.